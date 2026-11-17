Starke Umsätze, sinkende Margen, neue Wachstumsfelder und überraschend robuste Gewinne sind wieder ein Thema. Drei sehr unterschiedliche Aktien zeigen, wie schnell sich die Markterwartungen verändern können. Während ein Technologiewert nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen massiv unter Druck gerät, steht ein Cleantech-Unternehmen vor dem operativen Härtetest. Ein Schwergewicht aus dem Versicherungssektor überzeugt dagegen trotz eines Gewinnrückgangs. Entscheidend bleiben nun Aufträge, Profitabilität ...

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