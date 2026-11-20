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Das hat gesessen und auch ordentlich reingehauen, denn nach der Gewinnwarnung vor ein paar Wochen rauschte die Aktie von Heidelberger Druck in den Keller. Jetzt steht sie bei rund 1,02 Euro. Und der RSI? Der liegt bei gerade mal 21 Punkten. Deutlich überverkauft! Solche Werte sieht man eher selten und oft markieren sie fast genau den Moment, in dem die Verkäufer müde werden und sich eine Kaufgelegenheit auftut. Dazu kommen steigende Aufträge, neue Bestellungen aus Indien und frische Impulse aus dem Rüstungsgeschäft. Ist das die Chance für risikobereite, mutige Anleger? Wir schauen genau hin und sagen, welche Marken jetzt zählen und worauf es ankommt.

Schwache Zahlen, starke Aufträge

Die Gewinnwarnung Ende Oktober war ein Schock. Heidelberger Druck senkte die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,6 bis 6,6 Prozent. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz von 985 auf 913 Millionen Euro. Die Marge rutschte von 6,4 auf 3,7 Prozent. Dazu kam ein negativer Free Cashflow von 125 Millionen Euro. Kostendruck, ein schwieriger Produktmix im Nahen Osten und verzögerte Projekte bremsten das Geschäft. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal von 551 auf 604 Millionen Euro. Beim Umsatz peilt der Vorstand weiter stabile 2,3 Milliarden Euro an. Auf der LOUPE India holte Gallus gleich mehrere Bestellungen für die Flexomaster und die Gallus Five. Die ersten Maschinen sollen 2027 laufen und dazu kommt der neue Schwerpunkt Rüstung. Das macht Mut und schürt die Hoffung auf bessere Zeiten, zumindest für die zweite Jahreshälfte.

Charttechnik

Der Absturz hat einige tiefe Spuren hinterlassen, denn die Aktie notiert bei nur noch rund 1,02 Euro, deutlich tiefer als vor der Gewinnwarnung. Der RSI liegt bei 21 Punkten. Das ist stark überverkauft. Auf solche Extremwerte folgt oft eine Gegenbewegung. Die Verkäufer haben kräftig Druck gemacht. Jetzt könnte ihnen die Luft langsam ausgehen und auf diesem Niveau rund um die 1 Euro-Marke ist ein Boden durchaus denkbar, auch weil viele schlechte Nachrichten längst eingepreist sind. Gelingt die Stabilisierung, rückt zuerst die Marke von 1,30 Euro wieder in Reichweite. Dort lag die alte Unterstützung, die nun als Widerstand wirkt. Wer sie knackt, hat Luft nach oben, denn dann wäre sogar ein Anstieg Richtung 1,50 Euro möglich. Klar ist aber auch: Fällt die Aktie nachhaltig unter 0,90 Euro, drohen weitere Verluste. Dann könnte es bis in den Bereich um 0,75 Euro gehen.

Was tun?

Die Zahlen sind, bzw. waren schwach, das lässt sich nicht schönreden. Dafür ist die Aktie mit einem Börsenwert von gut 300 Millionen Euro bei rund 2,3 Milliarden Euro Umsatz günstig bewertet. Steigende Aufträge, neue Kunden in Indien und der Einstieg in die Rüstung sprechen für Besserung. Charttechnisch ist der Titel derzeit überverkauft. All dies ist eine ordentliche Basis für eine Erholung. Mutige Anleger können deshalb in kleinen Schritten einsteigen. Ein Stopp unter 0,90 Euro könnte das Risiko begrenzen. Erste Ziele sind 1,30 und 1,50 Euro. Entscheidend ist, dass die Marge im zweiten Halbjahr wirklich anzieht. Wer vorsichtiger ist, wartet auf einen Schlusskurs über 1,30 Euro, hat dann aber auch schon einige Prozente verschenkt. Unterm Strich ist ein spekulativer Kauf mit Disziplin eine interessante Option.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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