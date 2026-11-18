Die Heidelberger Druck-Aktie steht nach dem jüngsten Kurseinbruch erneut erheblich unter Druck. Aus der noch im Mai skizzierten "Chance am Support" wurde letztlich keine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Vielmehr setzte sich nach dem Bruch der damals entscheidenden Unterstützung zwischen 1,30 und 1,35 € das alternative Abwärtsszenario durch. Inzwischen nähert sich der Titel mit rund 1,02 € bereits dem damaligen Kursziel bei 1,00 €. Auch mein Kollege ...

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