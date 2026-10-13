Penny-Aktie vor Mega-Turnaround - Kommt der Sprung an die Nasdaq?

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Microcap strebt an die Nasdaq und könnte vor einem großen Turnaround-Szenario stehen.

Während die Börse dieses Unternehmen derzeit nur mit einem Bruchteil früherer Bewertungen handelt, meldet das Unternehmen jetzt einen bemerkenswerten Technologieerfolg: ungefähr 101 Kilometer zusätzliche geschätzte Reichweite bei einem Elektrofahrzeug: ohne Austausch der Batterie! Gleichzeitig treibt das Unternehmen jüngst seine Pläne für eine geplante Notierung an einer US-Börse voran. Ist das die Konstellation, auf die spekulative Anleger gewartet haben?

- Die dargestellten Chancen sind spekulativ. Ein erheblicher Verlust bis hin zum Totalverlust ist möglich. Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Eines der bedeutendsten und teuersten Probleme für Besitzer von Elektrofahrzeugen

Bis 2031 werden weltweit voraussichtlich nahezu 40 Millionen Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride und Hybridfahrzeuge aus ihren ursprünglichen Herstellergarantie für die Batterie fallen.¹?² Mit zunehmendem Alter dieser Fahrzeuge wird erwartet, dass viele Batteriepacks einen allmählichen Rückgang der nutzbaren Kapazität und der Reichweite erfahren, unter anderem infolge von Batteriedegradation.³

Ein Faktor, der zu diesem Verlust nutzbarer Kapazität beitragen kann, ist das Ungleichgewicht zwischen Batteriezellen. Dabei werden einzelne Zellen innerhalb eines Batteriepacks im Laufe der Zeit ungleichmäßig und laden oder entladen nicht mehr einheitlich, wodurch sich die Energiemenge verringern kann, die der gesamte Batteriepack liefern kann.4

Für private Besitzer und Flottenbetreiber kann der Austausch einer Batterie außerhalb der Garantie zu den bedeutendsten Wartungskosten zählen und häufig zwischen 4.500 und 22.000 Euro kosten,5 oder je nach Fahrzeug und Batteriekonfiguration potenziell mehr. Ein echtes potenzielles Problem, wenn immer mehr Fahrzeuge ihre ursprünglichen Herstellergarantien für die Batterie überschreiten, die in der Regel acht Jahre oder 100.000 Meilen gelten, je nachdem, was zuerst eintritt.

Battery X Metals WKN: A41RJF

Genau dieses Problem greift Battery X (WKN A41RJF)* mit seiner patent-pending Rebalancing-Technologie an, die darauf ausgerichtet ist, das Gleichgewicht zwischen Batteriezellen wiederherzustellen, und damit eines der möglicherweise bedeutendsten und teuersten Probleme der Elektromobilität adressiert.

Ein "Wundergerät"? - Eine der ersten Generationen der Battery-X-Innovation

Das kanadische Technologie- und Rohstoffunternehmen, das eine patentangemeldete Software- und Hardwaretechnologie zur Wiedergewinnung nutzbarer Kapazität in alternden Lithium-Ionen-Batterien entwickelt hat und weiter vorantreibt, hat jetzt neue Ergebnisse seiner patentangemeldeten Rebalancing-Technologie vorgestellt.

Starke Meldung

Die Zahlen sind bemerkenswert: Bei der Untersuchung eines einzelnen Elektrofahrzeugs stieg die vom Fahrzeug angezeigte geschätzte Reichweite nach der Behandlung mit der Technologie des Unternehmens von rund 240 auf 341 Kilometer. Das entspricht einem rechnerischen Zuwachs von etwa 42% beziehungsweise 101 km pro Ladung.

HIER zur vollständigen Ad-hoc-Meldung.



Noch aufschlussreicher könnte eine zweite Messgröße sein: Die Spannungsdifferenz zwischen den Batteriezellen verringerte sich von 41 auf lediglich 4 Millivolt, hier also eine Verbesserung um rund 90%.

Die Untersuchung wurde von einem unabhängigen Automobilservicezentrum als Teil einer Einzel-Elektrofahrzeug-Performance-Evaluation unter spezifischen Betriebs- und Testbedingungen durchgeführt. Übermittelt wurden die Ergebnisse vom internationalen Entwicklungspartner des Unternehmens. Battery X (WKN A41RJF)* hat die Resultate nach eigenen Angaben nicht unabhängig verifiziert.



Die angegebenen Reichweitenwerte basieren auf vom Fahrzeug gemeldeten geschätzten Reichweitenwerten, die vor und nach Abschluss des Rebalancing-Verfahrens beobachtet wurden, und die Ergebnisse können je nach Fahrzeugplattform, Batteriechemie, Batteriezustand, Betriebshistorie, Umweltfaktoren und sonstigen Betriebsbedingungen variieren. Und dennoch liefern die Messungen einen weiteren Hinweis darauf, dass das technische Grundprinzip unter den beobachteten Bedingungen der Performance-Evaluation funktionieren könnte. Und dennoch liefern die Messungen einen weiteren Hinweis darauf, dass das technische Grundprinzip unter den beobachteten Bedingungen der Performance-Evaluation funktionieren könnte.

Und aufgepasst: An einer zweiten Front passiert nämlich etwas, das für Aktionäre womöglich ebenso bedeutend werden könnte:

Weg von der Juniorbörse CSE hin zur großen Showbühne Nasdaq?

Battery X (WKN A41RJF)* arbeitet an einem geplanten Börsengang in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit einer geplanten Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse, wie etwa Nasdaq oder der NYSE. Das dafür erforderliche Registrierungsverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC hat inzwischen mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen, einschließlich der vertraulichen Einreichung geänderter Entwürfe von Registrierungserklärungen auf Form F-1, zuletzt am 8. September 2026. Währenddessen ist die Aktie deutlich von früheren Höchstständen zurückgekommen. Anfang Oktober bewegte sich ihre Börsenbewertung nur noch im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar.

Breaking News: Circa 101 Kilometer zusätzliche geschätzte Reichweite: ohne neue Batterie!

Das Grundproblem ist bekannt: Elektrofahrzeuge verlieren mit zunehmendem Alter mitunter an nutzbarer Batteriekapazität. Ein vollständiger Batterieaustausch kann erhebliche Kosten verursachen. Doch nicht jeder Reichweitenverlust beruht ausschließlich auf irreversibler chemischer Alterung. Auch Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen eines Batteriepakets können dazu führen, dass ein Teil der tatsächlich verfügbaren Kapazität des Batteriepacks nicht vollständig nutzbar ist.

Genau an dieser Stelle setzt Battery X (WKN A41RJF)* an: Die patentangemeldete Technologie soll solche Zellspannungsungleichgewichte gezielt korrigieren und damit helfen, den Zugang zu nutzbarer Kapazität wiederherzustellen, die andernfalls durch das Batteriemanagementsystem eingeschränkt bleiben kann.

Die Bestätigung durch eine staatliche Institution:

Battery X führte zuvor eine Technologiedemonstration in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) durch. Der NRC ist Kanadas größte staatliche Forschungseinrichtung auf Bundesebene. Im Rahmen der Demonstration wandte Battery X seine Rebalancing-Technologie auf künstlich unausgeglichene Lithium-Ionen-Batteriezellen an, während der NRC den anfänglichen und abschließenden Ladezustand der Zellen validierte. Nach dem Rebalancing gewann der Batteriepack unter den Bedingungen der Demonstration ungefähr 99% der durch Zellungleichgewicht verlorenen Kapazität zurück.

Was im Sommer noch ein Technologieversprechen war, nimmt zunehmend Gestalt an

Bereits im Juli hatte Battery X (WKN A41RJF)* mit positiven vorläufigen Versuchsergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Bei einem stark beeinträchtigten elektrischen Nutzfahrzeug der Klasse 3 stieg die berichtete geschätzte Reichweite unter Leerlaufbedingungen nach dem Rebalancing von ungefähr 40 auf 295 Kilometer. In einem zweiten Versuch stieg, nachdem die Technologie eine defekte Batteriezellengruppe identifiziert hatte und die betroffene Zellengruppe ersetzt worden war, die effektive Reichweite des Fahrzeugs unter Leerlaufbedingungen nach dem Rebalancing von ungefähr 40 auf 265 Kilometer. Evaluierungen auf weiteren Fahrzeugplattformen haben ebenfalls positive vorläufige Ergebnisse gezeigt.

Wenn Battery X einen wirtschaftlich relevanten Teil der durch Zellungleichgewicht bedingten Reichweitenverluste durch gezielte Behandlung adressieren kann, könnte dies einen entstehenden Automobil-Servicemarkt für die voraussichtlich wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen außerhalb der Garantie unterstützen.

Für Besitzer älterer Elektrofahrzeuge, Flottenbetreiber und Kfz-Werkstätten könnte sich dadurch eine interessante Chance eröffnen. Gleichzeitig ist Rebalancing auf Zellungleichgewicht und damit verbundene Begrenzungen der nutzbaren Kapazität ausgerichtet, nicht auf irreversible chemische Alterung. Ob und bei welchen Fahrzeugen die Behandlung kommerziell praktikabel ist, wird von weiterer realer Anwendung abhängen.

Der aktuelle Börsen-Katalysator für Battery X könnte in den USA liegen

So bemerkenswert die vorläufigen Ergebnisse des Batterie-Rebalancings erscheinen: Für die Börsengeschichte von Battery X (WKN A41RJF)*eröffnet sich eine zweite Dimension: Das Unternehmen verfolgt seit Ende 2025 einen geplanten Börsengang in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit einer geplanten Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse, wie etwa Nasdaq oder der NYSE. Am 9. September 2026 teilte Battery X mit, dass es am Vortag erneut einen überarbeiteten vertraulichen Registrierungsentwurf auf Form F-1 bei der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC eingereicht habe. Dem waren bereits mehrere Einreichungen und Überarbeitungen vorausgegangen. Das Unternehmen arbeitet damit nicht lediglich an einer unverbindlichen Idee, sondern befindet sich in einem formellen Registrierungsprozess.

Eine Börsenbewertung, die Fragen aufwirft

Während sich das Unternehmen technologisch weiterentwickelt und seinen geplanten und daher nicht garantierten Börsengang in den USA sowie die geplante Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse verfolgt, hat die Aktie erheblich an Wert verloren. Am 9. Oktober 2026 lag der Kurs an der Canadian Securities Exchange bei rund 1,80 kanadischen Dollar. Bei etwa 5,36 Millionen ausgegebenen Aktien entsprach dies einer Marktkapitalisierung von ungefähr 9,6 Millionen kanadischen Dollar.



Damit wird Battery X (WKN A41RJF)* derzeit als ausgesprochen kleines börsennotiertes Unternehmen bewertet. Gerade bei solchen Titeln können neue Unternehmensmeldungen, veränderte Erwartungen und geringe Handelsvolumina zu außergewöhnlich großen Kursbewegungen führen, wohlgemerkt in beide Richtungen. Und die niedrige Bewertung allein ist selbstredend noch kein Nachweis einer Unterbewertung. Insbesondere bei Technologieunternehmen ohne bereits etabliertes, profitables Geschäftsmodell hängt der Marktwert stark davon ab, ob die geplante Kommerzialisierung gelingt und wie viel zusätzliches Kapital dafür benötigt wird.

Für Anleger mit hoher Risikotoleranz liegt genau hier die zentrale Spekulation: Sollte Battery X (WKN A41RJF)* die Technologie erfolgreich an den Markt bringen und gleichzeitig Zugang zu einer größeren Kapitalmarktplattform erhalten, könnte sich die Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verändern. Scheitern diese Vorhaben oder verzögern sie sich wesentlich, könnte auch die aktuelle Bewertung noch deutlich zu hoch sein.

Der nächste Schritt ist entscheidend: Aus Technologie muss ein Geschäft werden

Der vielleicht wichtigste Teil der Investmentthese liegt nicht an der Börse, sondern in Werkstätten, Testlaboren und Entwicklungsabteilungen. Battery X (WKN A41RJF)* strebt an, seine Technologie von einzelnen Ergebnissen aus Performance-Evaluierungen in einen wiederholbaren, wirtschaftlich tragfähigen Prozess weiterzuentwickeln. Dafür hat das Unternehmen bereits mehrere Projekte angestoßen.

Im Juli meldete es die Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyp-Adapters der ersten Generation, der es dem Unternehmen ermöglichen soll, seine proprietäre Rebalancing-Maschine bei Batteriepacks einzusetzen, die in bestimmten Elektrofahrzeugen des Tesla Model 3 und Tesla Model Y zu finden sind. Auch für andere Fahrzeugplattformen wurden Entwicklungsarbeiten angekündigt. Solche Adapter sind von Bedeutung, weil unterschiedliche Elektrofahrzeuge verschiedene Batteriearchitekturen verwenden. Ein Verfahren, das nur unter individuell angepassten Laborbedingungen funktioniert, wäre wirtschaftlich weit weniger interessant als eine Lösung, die sich standardisiert bei zahlreichen Modellen einsetzen lässt. Bemerkenswert ist dabei ein Detail der neuen Oktober-Meldung: Der jüngste Performance-Evaluierung erfolgte noch über eine direkte physische Verbindung zum Batteriepaket. Die in Entwicklung befindlichen standardisierten fahrzeugspezifischen Adapter kamen nicht zum Einsatz. Damit wird zugleich deutlich, wo die nächste Herausforderung liegt:

Battery X strebt an nachzuweisen, dass positive Ergebnisse aus Performance-Evaluierungen nicht nur technisch wiederholt werden, sondern auch sicher, standardisiert und wirtschaftlich im Werkstattalltag erzielt werden können. Dazu gehören weitere Untersuchungen an unterschiedlichen Batterietypen, zusätzliche technische Validierungen, die Vorbereitung erforderlicher Zertifizierungen und der Aufbau eines kommerziellen Angebots. Wichtig werden zudem belastbare Aussagen über Behandlungsdauer, Kosten, Nachhaltigkeit der Verbesserungen und das Geschäftsmodell. Diese Faktoren werden wichtig dafür sein, ob die Technologie ein skalierbares kommerzielles Geschäft unterstützen kann.

Millionen alternder Elektroautos: Ein potenziell wachsender Markt

Die strukturellen Voraussetzungen für einen Markt zur Verlängerung der Batterienutzungsdauer sind grundsätzlich vorhanden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur überschritten die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen 2025 erstmals die Marke von 20 Millionen Fahrzeugen. Ihr Anteil an den weltweiten Neuwagenverkäufen lag damit bei ungefähr einem Viertel.

Mit dem wachsenden Fahrzeugbestand steigt langfristig auch die Zahl der Elektrofahrzeuge, deren Batterien nicht mehr durch die ursprünglichen Herstellergarantien abgedeckt sind. Für diese Fahrzeuge könnten Diagnose, Reparatur, Wiederaufbereitung und gezielte Maßnahmen zur Kapazitätswiederherstellung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Battery X (WKN A41RJF)*positioniert seine Rebalancing-Technologie innerhalb des Teils dieses entstehenden Marktes, der auf Batteriezellungleichgewicht und die Wiederherstellung nutzbarer Kapazität ausgerichtet ist.

Wie groß der konkret adressierbare Markt tatsächlich ist, bleibt allerdings offen. Nicht jeder Reichweitenverlust entsteht durch ein korrigierbares Zellungsleichgewicht, und nicht jedes Batteriepaket lässt sich technisch oder wirtschaftlich sinnvoll behandeln. Das Marktpotenzial ist damit erheblich, aber noch nicht mit einem nachgewiesenen Umsatzpotenzial von Battery X gleichzusetzen.

Warum die kommenden Monate besonders aufschlussreich werden könnten

Drei Fragen dürften beeinflussen, wie die Börse Battery X künftig bewertet:

Kann das Unternehmen weiter auf den bislang berichteten vorläufigen Ergebnissen aus Performance-Evaluierungen bei weiteren Fahrzeugtypen aufbauen? Gelingt der Übergang zu einer standardisierten, kommerziell einsetzbaren Technologie mit zahlenden Kunden? Und kommt das geplante US-Börsenvorhaben erfolgreich voran, während ein möglicher Finanzierungsbedarf und eine mögliche Verwässerung bestehender Aktionäre gesteuert werden?



Für spekulative Anleger entsteht damit eine ungewöhnliche Ausgangslage: Ein Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung verfolgt sowohl einen technologischen Kommerzialisierungsplan als auch ein anspruchsvolles Kapitalmarktprojekt. Die große Frage lautet in unseren Augen jetzt, welchen Wert die Börse dem Unternehmen beimessen könnte, wenn die nächsten entscheidenden Meilensteine tatsächlich gelingen.

Positive Entwicklungen könnten eine stärkere Neubewertung durch den Markt unterstützen, wobei Anleger zugleich die Risiken weiterer Kursschwankungen, eines zusätzlichen Kapitalbedarfs, einer Verwässerung, von Verzögerungen oder eines Ausbleibens der Investmentthese berücksichtigen sollten.

Wichtiger Risikohinweis: Battery X Metals ist ein hochspekulativer Small-Cap-Wert. Die Aktie unterliegt erheblichen Kurs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs- und Geschäftsrisiken. Die Technologie befindet sich weiterhin in Entwicklung und Erprobung. Der Ausgang des US-Registrierungsverfahrens sowie der wirtschaftliche Erfolg sind ungewiss. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Dieser Werbebeitrag im Auftrag von Battery X stellt keine individuelle Anlageberatung dar.

Quellen: 1 IEA, 2 U.S. News 3 Recurrent, 4 Eneronix, 5 SolarTech, 6 IEA

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