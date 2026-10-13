Bitcoin Prognose im Oktober prallt an der 84.400-Dollar-Wand ab und frühe Käufer suchen mehr Renditepotenzial

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Die Bitcoin Prognose für Oktober steht nach einer harten Woche auf dem Prüfstand, denn am Kryptomarkt wurden binnen 24 Stunden Positionen über 1,09 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen. Bitcoin rutschte dabei kurz auf 80.350 Dollar und hat sich bis Samstagabend wieder auf knapp 83.000 Dollar erholt. Ist das der Anlauf für einen Ausbruch in Richtung 87.000 Dollar oder nur eine Pause vor dem nächsten Rücksetzer? Die Antwort für die Bitcoin Prognose liegt in einer schmalen Zone über dem Kurs, an der zuletzt jede Erholung gescheitert ist. Doch selbst wenn diese Hürde fällt, bleibt eine unbequeme Frage zur Größe von Bitcoin.

Bitcoin Prognose nach dem Rücksetzer auf 80.350 Dollar zeigt eine enge Spanne

Laut den Kursdaten von CoinDesk notierte Bitcoin (BTC) am Samstagabend bei rund 82.940 Dollar und lag damit nur 0,17 Prozent über dem Vortag. Dahinter liegt eine nervöse Woche, in der Bitcoin zwischen 80.427 und 86.949 Dollar schwankte. Am Tiefpunkt wurden allein Wetten auf steigende Kurse über 1,05 Milliarden Dollar zwangsweise aufgelöst.

Wie crypto.news berichtet, liegen über dem aktuellen Kurs gleich drei technische Hürden zwischen 84.170 und 84.400 Dollar. Für die Bitcoin Prognose sieht der Trader Lennaert Snyder 81.100 Dollar als letzte wichtige Unterstützung einer echten Trendwende. Hält dieses Niveau bis in die neue Woche, rückt aus seiner Sicht ein Test der Liquidität rund um 87.000 Dollar in Reichweite. Fällt Bitcoin dagegen unter das jüngste Tief bei 80.400 Dollar, richtet er den Blick auf Einstiege unterhalb von 80.000 Dollar.

Selbst der beste Fall der Bitcoin Prognose bringt damit nur rund fünf Prozent Plus bis zur Marke von 87.000 Dollar. Für ein Asset mit einem Marktwert von mehr als 1,6 Billionen Dollar ist das ein solider Schritt, der ein Depot aber kaum spürbar verändert. Genau deshalb blicken viele Käufer neben der Bitcoin Prognose auf eine zweite Frage. Wo entsteht in diesem Markt noch Wachstum, das nicht erst Hunderte Milliarden Dollar an neuem Kapital braucht? Die Antwort findet sich oft dort, wo Handelsvolumen auf ein festes Angebot trifft und ein Börsenstart noch bevorsteht.

Pepeto setzt dort an, wo die Bitcoin Prognose an ihre Grenzen stößt

Ein Teil dieser Antwort heißt Pepeto, und der Grund dafür beginnt mit einem einzigen Mechanismus, der alles andere verändert. Während Bitcoin selbst für fünf Prozent Plus rund 80 Milliarden Dollar an frischem Kapital braucht, setzt dieses Projekt auf tägliches Volumen, das auf ein begrenztes Angebot trifft.

Die Cross-Chain-Swap-Engine von Pepeto verlangt keine Handelsgebühren, wodurch der günstigste Weg für jeden Tausch über jede Blockchain durch die eigene Börse des Projekts führt. Wer am günstigsten ist, gewinnt das Volumen, und dieses Volumen bedeutet Tausende tägliche Transaktionen, die durch einen einzigen Token laufen. Jede dieser Transaktionen kann einen Nutzer zum Stammkunden machen, denn kostenloses Handeln wird schnell zur Gewohnheit, die Konkurrenten mit Gebühren kaum brechen können.

Dieses tägliche Volumen fließt in einen festen Bestand von 420 Billionen Token, bei dem wöchentliche Burns dauerhaft Token aus dem Umlauf entfernen. Steigende Nachfrage bei sinkendem Angebot ist keine bloße Theorie, denn genau dieser Mechanismus machte frühe Einstiege vor großen Binance-Listings für viele Käufer zu Entscheidungen, über die sie noch Jahre später sprachen. Der PepetoAI-Risikoscanner fügt die Ebene hinzu, die Kapital im Ökosystem hält. Er bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, damit Händler den Werkzeugen genug vertrauen, um immer wieder zurückzukehren.

Hinter Pepeto stehen der Mitgründer des ursprünglichen Pepe und ein ehemaliger Binance-Experte. Für Käufer ist dabei entscheidend, dass die Sicherheitsfirma SolidProof den gesamten Smart Contract vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert hat, sodass der Einstieg auf kontrolliertem Code beruht. Frühe Wallets haben dem Projekt bereits mehr als 10 Millionen Dollar anvertraut und ihre Position gesichert, bevor die Börse öffnet. Der Token ist derzeit für 0,000000188 Dollar erhältlich, ein Preisniveau, das ein erwartetes Binance-Listing Millionen von Wallets vorstellen könnte, die bisher keinen Zugang dazu hatten.

Fazit

Die Bitcoin Prognose misst eine Erholung in Prozentpunkten, und davon profitiert nur, wer schon investiert ist. Doch selbst im besten Szenario der Bitcoin Prognose bleibt der Kurs rund 31 Prozent unter dem Rekordhoch. Große Einstiege entstanden meist früh, bevor der Markt ein Projekt entdeckte. Pepeto vereint den Namen des Pepe-Mitgründers, gebührenfreie Werkzeuge für tägliches Volumen, wöchentliche Burns und ein erwartetes Binance-Listing, das alle Mechanismen zugleich aktivieren könnte. Eine seltenere Kombination kann ein Presale kaum mitbringen. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte zu den Wallets gehören, an die sich dieser Zyklus erinnert, bevor das erwartete Binance-Listing den Preisvorteil früher Käufer beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für die kommende Woche?

Die Bitcoin Prognose sieht ein Ziel von 87.000 Dollar, falls die Unterstützung bei 81.100 Dollar hält. Fällt der Kurs unter 80.400 Dollar, drohen Niveaus unter 80.000 Dollar.

Warum gilt Pepeto als Presale mit einem klaren Katalysator?

Pepeto gilt als Presale mit klarem Katalysator, weil ein Binance-Listing erwartet wird und eine gebührenfreie Swap-Engine auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token trifft. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.