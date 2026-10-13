Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-110/26
Unternehmen:
Curaleaf Holdings, Inc., Vancouver, British Columbia/CAN; Erwerb bis zu 100% der Anteile an und Kontrolle über Aurora Cannabis Inc., Edmonton, Alberta/CAN (inkl. Aurora Europe, Berlin)
Produktmärkte:
CBD, Cannabis-Produkte, Cannabisblüten, Cannabisextrakte, Medizinisches Cannabis, THC
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-110/26
Unternehmen:
Curaleaf Holdings, Inc., Vancouver, British Columbia/CAN; Erwerb bis zu 100% der Anteile an und Kontrolle über Aurora Cannabis Inc., Edmonton, Alberta/CAN (inkl. Aurora Europe, Berlin)
Produktmärkte:
CBD, Cannabis-Produkte, Cannabisblüten, Cannabisextrakte, Medizinisches Cannabis, THC
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