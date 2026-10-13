Datum der Anmeldung:
08.10.2026
Aktenzeichen:
B11-92/26
Unternehmen:
Pon Bicycle Holding B.V., Amsterdam (NLD); Erwerb von weiteren Anteilen an der Digital Mobility Leasing GmbH, Kassel (ein Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen Financial Services AG u.a.)
Produktmärkte:
Leasing von mechanischen Fahrrädern und E-Bikes
08.10.2026
Aktenzeichen:
B11-92/26
Unternehmen:
Pon Bicycle Holding B.V., Amsterdam (NLD); Erwerb von weiteren Anteilen an der Digital Mobility Leasing GmbH, Kassel (ein Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen Financial Services AG u.a.)
Produktmärkte:
Leasing von mechanischen Fahrrädern und E-Bikes
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