DJ PTA-AFR: Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Braunschweig (pta000/31.07.2026/17:08 UTC+2) - Volkswagen Financial Services AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.vwfs.com/hjfbvwfsag26 Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
(Ende)
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Aussender: Volkswagen Financial Services AG Gifhorner Straße 57 38112 Braunschweig Deutschland Ansprechpartner: Anja Dannenberg, Brigitte Dahms-Singelmann Tel.: +49 531 212-0 E-Mail: team_geschaeftsbericht@vwfs.com Website: www.vwfs.com ISIN(s): XS2941360XXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Luxemburg (BdL); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785510480036 ]
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(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)