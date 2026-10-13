München (ots) -aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, ist in Deutschland von der NATO Communications and Information Agency (NCIA) als Industriepartner für den Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM) Lot 1 ausgewählt worden. Das neue Framework soll der NATO einen schnelleren und flexibleren Zugang zu qualifizierten Cybersecurity-Anbietern ermöglichen.Mit dem Cyber Security Dynamic Marketplace schafft die NCIA ein neues Beschaffungsmodell für Cybersecurity-Leistungen. Mehr als 90 Unternehmen aus über 22 NATO-Staaten wurden für die erste Phase des Frameworks ausgewählt.CSDM Lot 1 läuft über fünf Jahre und verfügt über einen Gesamtfinanzierungsrahmen von bis zu 500 Millionen Euro. Konkrete Leistungen werden über einzelne Task Orders an die Mitglieder des Frameworks vergeben."Die Aufnahme unter die Industriepartner für den Cyber Security Dynamic Marketplace ist für aDvens Deutschland eine wichtige Anerkennung unserer Cybersecurity-Expertise und beweist unsere Fähigkeiten, auch in besonders anspruchsvollen und sicherheitskritischen Umgebungen arbeiten zu können", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Als unabhängiger europäischer Cybersecurity-Anbieter wollen wir unsere Erfahrung und unser technisches Know-how künftig auch im Rahmen des CSDM einbringen und damit einen Beitrag zur Stärkung der Cyberresilienz der NATO leisten."Über aDvensaDvens (https://www.advens.de/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. In Deutschland verbindet aDvens die Stärke eines europaweit aufgestellten Cybersecurity-Anbieters mit lokaler Expertise und Delivery durch Teams vor Ort. Deutsche Unternehmen und öffentliche Organisationen profitieren so von der Betreuung durch lokale Cybersecurity-Spezialisten. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. In Deutschland ist aDvens als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsFlorian StarkSendlinger Straße 42AD-80331 München+4908921187166advens@schwartzpr.deOriginal-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180001/6369917