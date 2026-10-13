Frankfurt am Main/München (ots) -Das F.A.Z. Institut und die QuantiQuest Research & Consulting GmbH veröffentlichen erstmals die Studie "TOP Zahnarzt". In einer Sonderveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden Zahnarztpraxen aufgeführt, die sich durch eine besonders hohe Patientenzufriedenheit auszeichnen.Die Veröffentlichung der TOP Zahnarztpraxen 2027 bietet Patienten Orientierung bei der Wahl einer passenden Zahnarztpraxis. Grundlage der Auszeichnung sind eine KI-gestützte Analyse von Patientenbewertungen aus relevanten Onlineportalen sowie eine Umfrage unter Zahnarztpraxen. Dabei werden sowohl die Erfahrungen der Patienten als auch Informationen zum Behandlungsspektrum der untersuchten Praxen berücksichtigt. Das F.A.Z. Institut verleiht auf Basis dessen das Siegel "TOP Zahnarzt 2027" an führende Zahnarztpraxen in Deutschland."Patienten finden heute online unzählige Bewertungen, aber kaum Orientierung. Einzelne Rezensionen sind oft widersprüchlich und schwer einzuordnen", erklärt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts. "Mit KI-gestützter Analyse machen wir aus dieser Fülle eine verständliche Grundlage für die Praxiswahl. Entscheidend ist dabei für uns Transparenz: Das Siegel zeigt, wie Patienten ihre Praxis erleben, und macht nachvollziehbar, worauf diese Einschätzung beruht", so Vischer weiter."Die Studie macht die Erfahrungen der Patienten mit Ihrer Zahnarztpraxis sichtbar: Kriterien aus Patientenrezensionen sind die Weiterempfehlungsquote, Gesamtzufriedenheit, Freundlichkeit und Empathie des Personals, aber auch die wahrgenommene Behandlungsqualität, und die Praxisorganisation, Kommunikation und Service. Ergänzt wird die Empfehlung um umfassende Daten zum Behandlungsspektrum. Die Analyse kann aber naturgemäß nicht die objektive Behandlungsqualität einzelner Zahnärzte abbilden", so Dr. Volker Bernhardt, Geschäftsführer von QuantiQuest.Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung werden am 14. Oktober 2026 in der F.A.Z.-Sonderbeilage sowie online unter topzahnarzt.faz.net veröffentlicht.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Analysen und Informationen.Über QuantiQuest Research & Consulting GmbHDie QuantiQuest Research & Consulting GmbH ist ein auf datenbasierte Markt- und Reputationsanalysen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in München. Sie unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis wissenschaftlich belastbarer Daten zu treffen.Pressekontakt:F.A.Z. Institut - Luise Volk, l.volk@faz-institut.deQuantiQuest - Lasse Martinsen, martinsen@quantiquest.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6369908