Donald Trump will die rekordhohen Dieselpreise in den USA mit russischem Kraftstoff drücken und schließt dafür einen Deal mit Wladimir Putin. Doch die Rechnung hat einen gewaltigen Haken: Die erste vereinbarte Dieselfreigabe entspricht rechnerisch gerade einmal 15 Stunden des amerikanischen Verbrauchs. Gleichzeitig lockert Washington seine eigenen Russland-Sanktionen, verärgert europäische Verbündete und provoziert Widerstand aus den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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