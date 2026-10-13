Mainz (ots) -Premiere für das Österreich-Deutschland-Special: Erstmals wird es ein Länder-Special von "Der Quiz-Champion" geben, das gleichzeitig in ZDF und ORF ausgestrahlt wird. Johannes B. Kerner moderiert zwei Ausgaben der beliebten Quiz-Show, bei der Kandidatenpaare aus den beiden Ländern gegeneinander antreten. Wer wird Quiz-Champion und gewinnt 100.000 Euro? Zu sehen ist "Der Quiz-Champion - Das Österreich-Deutschland-Special" am Mittwoch, 21. Oktober 2026, und Samstag, 24. Oktober 2026, jeweils um 20.15 Uhr in ZDF und ORF sowie in den Streamingportalen der beiden Sender.Die Kandidatenduos beweisen sich zuerst in der Schnellwissensrunde. Haben sie das geschafft, dann geht es in die Duelle gegen jeweils zwei Prominente in den fünf Kategorien. Die Gegnerinnen und Gegner der österreichischen und deutschen Kandidatenpaare sind an beiden Abenden: Melissa Naschenweng und Vanessa Mai (Musik), Barbara Wussow und Wigald Boning (Erdkunde), Thomas Morgenstern und Franziska van Almsick (Sport), Dirk Stermann und Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Sarah Wiener und Nelson Müller (Ernährung).Seit 2012 und damit seit mehr als 14 Jahren und 80 Folgen ist "Der Quiz-Champion" fest im ZDF-Programm etabliert. Der Weg zum Quiz-Champion-Titel ist mit der Schnellwissensrunde und den anschließenden fünf Wissensduellen eine große Herausforderung.KontaktBei Presseanfragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/quizchampionspendenspecial)(nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Die Previews der beiden Folge im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum)des ZDF-Presseportal (nach Log-in)- "Der Quiz-Champion" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/shows/der-quiz-champion-106)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6369926