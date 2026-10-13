Bonn (ots) -Nach der Zinskorrektur kommt wieder Bewegung in den Bonner Immobilienmarkt. 2025 wurden 2.860 Kaufverträge beurkundet - 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu beigetragen haben auch die gesunkenen Preise, die sich infolge der höheren Zinsen nach unten korrigiert haben. Während etablierte Lagen wie die Südstadt oder Poppelsdorf schon lange ein hohes Preisniveau haben, rücken Viertel wie Kessenich zunehmend in den Fokus von Käufern und Investoren."Für Eigentümer reicht es nicht zu wissen, dass Bonn grundsätzlich gefragt ist. Entscheidend ist, was im eigenen Viertel passiert: Infrastruktur, Neubauprojekte, Nachfrage und die Entwicklung des direkten Umfelds können den Immobilienwert innerhalb derselben Stadt völlig unterschiedlich beeinflussen", sagt Ysabel Schöpf, Geschäftsführerin der Schöpf & Co. Immobilien GmbH in Bonn. Hier erfahren Sie, welche Stadtteile aktuell besonders interessant sind, wo noch Entwicklungspotenzial besteht und welche Faktoren Eigentümer beobachten sollten, um frühzeitig zu erkennen, wie sich der Wert ihrer Immobilie in den kommenden Jahren entwickeln könnte.Nicht nur die teuersten Viertel sind interessantSüdstadt, Poppelsdorf, Venusberg, Ippendorf und Gronau gehören ebenso wie Plittersdorf und das Villenviertel in Bad Godesberg zu den etablierten Bonner Wohnlagen. Gute Infrastruktur, attraktive Bebauung, viel Grün oder die Nähe zum Rhein sorgen dort seit Langem für eine hohe Nachfrage. Entsprechend hoch sind allerdings auch die Immobilienpreise."Interessant sind derzeit vor allem Viertel, die an etablierte Toplagen angrenzen und vergleichbare Qualitäten zu niedrigeren Preisen bieten. Dazu zählen etwa Kessenich, Endenich und Dottendorf", erklärt Ysabel Schöpf. "Perspektivisch können zudem Teile von Duisdorf und Hardtberg an Bedeutung gewinnen."Der Grund liegt auch in der veränderten Finanzierungssituation. Zwar haben sich die Preise infolge der gestiegenen Zinsen korrigiert, gleichzeitig ist die monatliche Belastung einer Finanzierung jedoch deutlich höher als noch vor einigen Jahren. Dadurch achten Käufer stärker darauf, wie viel Wohnfläche und Qualität sie für ihr Budget erhalten. Wer ursprünglich in einer Spitzenlage gesucht hat, erweitert deshalb häufiger seinen Radius.Kessenich profitiert von seinen NachbarnBesonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in Kessenich. Der Stadtteil grenzt an Poppelsdorf und die Südstadt, liegt innenstadtnah und verfügt über eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Dennoch sind Immobilien dort vielfach günstiger als in den benachbarten Spitzenlagen.Für Käufer entsteht damit eine Alternative, wenn die gewünschte Immobilie in Poppelsdorf oder der Südstadt finanziell nicht mehr infrage kommt. Ähnliche Verschiebungen lassen sich auch andernorts beobachten. Dottendorf profitiert von seiner Nähe zu Kessenich, dem Venusberg und dem Bundesviertel. Endenich wiederum gewinnt durch neue Quartiersentwicklungen und die Umwandlung ehemaliger Gewerbeflächen zusätzliche Wohnangebote.Gerade Familien wägen dabei genauer ab als noch in Zeiten niedriger Zinsen. Bietet ein benachbartes Viertel für dasselbe Budget ein zusätzliches Zimmer, einen Garten oder einen besseren Gebäudezustand, kann der Name der Lage schnell an Bedeutung verlieren. Dadurch verteilt sich die Nachfrage stärker auf bislang weniger gefragte Stadtteile.Infrastruktur allein entscheidet nichtOb ein Viertel langfristig an Attraktivität gewinnt, hängt von mehreren Faktoren ab. Eine gute Anbindung an Bus und Bahn, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten spielen ebenso eine Rolle wie die Nähe zu Arbeitgebern und Freizeitangeboten. Hinzu kommt die Entwicklung des direkten Umfelds.Neue Wohnungen und Quartiere können einen Stadtteil aufwerten, ebenso Investitionen in Straßen und öffentliche Räume oder ein wachsendes gastronomisches und gewerbliches Angebot. "Die heute teuersten Lagen müssen nicht automatisch das größte Entwicklungspotenzial haben. Interessant sind auch Viertel mit hoher Wohnqualität, bei denen noch ein Preisabstand zu vergleichbaren Toplagen besteht", sagt Philipp Schöpf, Bankkaufmann und B.A. Immobilienwirtschaft.Pauschale Prognosen bleiben dennoch schwierig. Selbst innerhalb eines Stadtteils können die Unterschiede groß sein. Eine ruhige Nebenstraße kann anders bewertet werden als eine stark befahrene Lage nur wenige hundert Meter entfernt. Auch Gebäudezustand, Energieeffizienz, Grundstück und Ausstattung beeinflussen den erzielbaren Preis.Eigentümer sollten ihr direktes Umfeld beobachtenWer die Entwicklung der eigenen Immobilie einschätzen möchte, sollte deshalb nicht allein auf durchschnittliche Quadratmeterpreise oder hohe Angebotspreise in Immobilienportalen schauen. Aussagekräftiger ist, was tatsächlich im unmittelbaren Umfeld geschieht. Werden Bestandsgebäude saniert und neue Wohnungen gebaut, verbessert sich die Infrastruktur oder entstehen neue Geschäfte und gastronomische Angebote, können dies Hinweise auf eine steigende Attraktivität sein.Auch Veränderungen bei der Nachfrage liefern Anhaltspunkte. Werden vergleichbare Immobilien zügig verkauft und interessieren sich zunehmend Familien oder einkommensstärkere Haushalte für das Quartier, spricht das für eine stabile Nachfrage. Längere Vermarktungszeiten, zunehmende Leerstände oder sichtbarer Sanierungsstau können dagegen auf eine ungünstigere Entwicklung hindeuten.Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf ableiten. Neben der Entwicklung des Viertels bestimmen Zinsen, Finanzierungsmöglichkeiten und das verfügbare Angebot den Markt. Vor allem aber kommt es auf die einzelne Immobilie an. Zwei Häuser in demselben Stadtteil können sich aufgrund ihrer Mikrolage und ihres Zustands unterschiedlich entwickeln. Für Eigentümer lohnt sich deshalb der genaue Blick auf das direkte Umfeld - denn in Bonn können schon wenige Straßen einen erheblichen Unterschied machen.Über Ysabel Schöpf:Ysabel Schöpf ist Geschäftsführerin der Schöpf & Co. Immobilien GmbH sowie Diplom-Betriebswirtin und geprüfte Immobilienbewerterin. Philipp Schöpf ist Bankkaufmann und B.A. Immobilienwirtschaft. Als Sachverständige für Immobilienbewertung führen sie das Familienunternehmen bereits in der 8. Generation. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundierten Immobilienbewertung und dem strategischen Verkauf von Wohnimmobilien in Bonn und der Region. Dabei bietet die Schöpf & Co. GmbH auch professionelles, reales Home Staging an - als kostenfreien Service, der bereits in der Provision enthalten ist. Weitere Informationen unter: https://www.schoepf-co.de/ (https://www.schoepf-co.de/)Pressekontakt:Schöpf & Co. Immobilien GmbHE-Mail: ysabel.schoepf@schoepf-co.deWeb: https://www.schoepf-co.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schöpf & Co. Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182904/6369939