Verl (ots) -Drei kleinere Krankenkassen haben nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zusammen rund 100 Millionen Euro mit dem Verius-Fonds verloren. Noch größer ist das Gesamtproblem: Bundesweit tätige Krankenkassen haben laut Bundesregierung rund 1,1 Milliarden Euro in inzwischen leistungsgestörte Finanzprodukte investiert. Dabei sollten Krankenkassen ihr Geld eigentlich so sicher anlegen, dass ein Verlust nahezu ausgeschlossen ist.Wenn selbst professionelle Institutionen Millionen in Anlagen verlieren, zeigt das, wie gefährlich blindes Vertrauen in Gutachten, Berater oder vermeintlich sichere Produkte sein kann. Nachfolgend erfahren Sie, welche Warnsignale Anleger bei Finanzprodukten erkennen sollten, warum hohe Renditeversprechen immer mit dem tatsächlichen Risiko abgeglichen werden müssen und welche Lehren Privatanleger aus den Millionenverlusten der Krankenkassen ziehen können.Warum Anleger nicht blind auf Experten vertrauen solltenGutachten, Ratings und professionelle Berater können bei Anlageentscheidungen helfen. Sie ersetzen jedoch nicht das eigene Verständnis eines Finanzprodukts. Der Fall der Krankenkassen zeigt, dass auch institutionelle Investoren erhebliche Verluste erleiden können, wenn sie Risiken falsch einschätzen.Privatanleger sollten sich deshalb nicht allein darauf verlassen, dass ein Produkt von Experten empfohlen oder bereits von großen Institutionen genutzt wird. Entscheidend ist vielmehr, ob sie nachvollziehen können, wie eine Anlage funktioniert und womit sie Erträge erwirtschaftet. Wer diese Fragen nicht beantworten kann, sollte sein Geld nicht vorschnell investieren.Besondere Vorsicht ist geboten, wenn hohe Renditen bei vermeintlich geringem Risiko versprochen werden. Denn überdurchschnittliche Ertragschancen gehen in der Regel mit entsprechend größeren Risiken einher. Anleger sollten deshalb immer prüfen, ob die möglichen Gewinne in einem angemessenen Verhältnis zu den drohenden Verlusten stehen.Komplexe Produkte und fehlende Transparenz als WarnsignaleEin weiteres Risiko liegt in der mangelnden Verständlichkeit mancher Finanzprodukte. Je komplizierter ein Anlagekonzept aufgebaut ist, desto schwieriger kann es sein, die tatsächlichen Risiken zu erkennen. Umfangreiche Unterlagen oder ausführliche Erklärungen bedeuten dabei nicht automatisch, dass ein Produkt transparent ist.Anleger sollten deshalb hinterfragen, wo ihr Kapital investiert wird und welche Kosten entstehen. Auch die Herkunft der versprochenen Renditen muss nachvollziehbar sein. Bleiben diese Informationen unklar, kann das ein Warnsignal sein.Ebenso wichtig ist die Verfügbarkeit des investierten Geldes. Bei manchen Finanzprodukten wird Kapital langfristig gebunden oder kann im Krisenfall nicht ausgezahlt werden. Wer sein Geld kurzfristig benötigt, sollte daher vor einer Investition genau prüfen, unter welchen Bedingungen ein Ausstieg möglich ist.Warum mehrere Anlagen nicht automatisch Sicherheit bedeutenNeben der Auswahl einzelner Produkte entscheidet auch die Verteilung des Kapitals über das Verlustrisiko. Wer einen großen Teil seines Vermögens in einen einzigen Fonds investiert, macht sich stark von dessen Entwicklung abhängig. Gerät dieser in Schwierigkeiten, kann ein erheblicher Teil des eingesetzten Geldes verloren gehen.Allerdings bedeutet Risikostreuung nicht, möglichst viele unterschiedliche Produkte zu kaufen. Stammen diese vom selben Anbieter oder investieren sie in ähnliche Märkte, können weiterhin große Abhängigkeiten bestehen. Sinnvoller ist es, das Vermögen auf verschiedene Anlageklassen, Anbieter und Märkte zu verteilen.Börsengehandelte Aktien und ETFs auf große Indizes können dabei Alternativen zu schwer durchschaubaren Fondskonstruktionen darstellen. Ihre Kurse sind öffentlich einsehbar und ein Verkauf ist während der Handelszeiten grundsätzlich möglich. Das macht sie transparenter und leichter handelbar, schützt jedoch nicht vor Wertverlusten. Auch börsengehandelte Futures sind transparent, können aber mit erheblichen Risiken verbunden sein.Verluste begrenzen und Investitionen regelmäßig prüfenSelbst bei sorgfältig ausgewählten Anlagen lassen sich Verluste nicht vollständig vermeiden. Deshalb sollten Anleger bereits vor dem Kauf festlegen, wie viel Geld sie maximal riskieren möchten. Wer mögliche Verluste erst berücksichtigt, wenn die Kurse bereits gefallen sind, trifft Entscheidungen häufig unter größerem Druck.Gerade beim aktiven Börsenhandel können klare Ein- und Ausstiegspunkte helfen, Risiken systematischer zu steuern. Dabei lassen sich beispielsweise Markttrends oder saisonale Muster berücksichtigen. Solche Strategien erfordern allerdings entsprechende Kenntnisse und bieten keine Garantie für erfolgreiche Investitionen.Darüber hinaus sollten Anleger ihre bestehenden Positionen regelmäßig überprüfen. Stimmen die erwarteten Renditen noch mit dem tatsächlichen Risiko überein? Haben sich die Bedingungen oder die wirtschaftliche Situation des Anbieters verändert? Wer sein Portfolio über längere Zeit unbeachtet lässt, erkennt mögliche Probleme unter Umständen erst spät.Finanzwissen schützt vor vermeidbaren FehlernDie Millionenverluste der Krankenkassen verdeutlichen, dass professionelle Strukturen allein keine sicheren Anlageentscheidungen garantieren. Auch institutionelle Investoren können sich zu stark auf externe Einschätzungen verlassen oder wichtige Warnsignale übersehen.Für Privatanleger ist deshalb ein grundlegendes Verständnis der eigenen Investitionen entscheidend. Wer weiß, wie Renditen entstehen, welche Kosten anfallen und unter welchen Bedingungen Verluste drohen, kann Finanzprodukte besser beurteilen.Die wichtigste Lehre aus dem Fall ist somit, Anlageentscheidungen nicht vollständig an andere zu delegieren. Beratung kann sinnvoll sein, doch das finanzielle Risiko trägt letztlich der Anleger selbst. Eine kritische Prüfung, breite Risikostreuung und regelmäßige Kontrolle können helfen, vermeidbare Fehler zu reduzieren.Über Mario Lüddemann:Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/Pressekontakt:Lüddemann Investments GmbHGeschäftsführer: Mario LüddemannE-Mail: info@mariolueddemann.comWebsite: https://mariolueddemann.com/Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175568/6369943