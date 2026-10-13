Erfurt (ots) -Wenn die Hexenbesen tanzen, heißt es "Hex Hex Halloween" bei KiKA und im ZDF. Rund um den 31. Oktober 2026 erwartet Kinder auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2026/hbbtv-smarttv-kika-app-100.html), im TV bei KiKA und im ZDF ein magischer Serien- und Film-Marathon mit "Bibi Blocksberg" und "Bibi & Tina" (beide ZDF). Bereits ab Mitte Oktober stimmen Filme und Märchen auf das große Gruselwochenende ein.Film- und Märchen-Highlights ab 16. Oktober 2026 bei KiKABereits vor dem Halloween-Wochenende sorgen Filme wie "Ein völlig verrücktes Halloween" (ZDF) am 16. Oktober 2026 um 19:30 Uhr sowie "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF) am 17. Oktober 2026 um 13:20 Uhr für schaurig-schöne Halloween-Stimmung. Am Sonntag, 25. Oktober 2026 geht es weiter mit der Märchenpremiere "Das Rätsel des Spukschlosses" (KiKA) um 12:00 Uhr, um 17:25 Uhr folgt die Kurzfilm-Premiere "Das Geheimnis der verlorenen Socken" (hr).Halloween-Wochenende am 31. Oktober und 1. November 2026 bei ZDF und KiKAAm Halloween-Wochenende stehen Bibi und Tina im Mittelpunkt: Los geht es am 31. Oktober 2026 um 8:50 Uhr im ZDF mit "Bibi & Tina - Der Film" (ZDF). Um 13:25 Uhr folgt bei KiKA "Bibi & Tina - Voll verhext!" (ZDF), bevor um 16:25 Uhr mit "Bibi Blocksberg - Halloween mit Hex-hex!" (ZDF) das passende Halloween-Abenteuer startet.Am 1. November 2026 geht's mit "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" (ZDF) um 7:20 Uhr im ZDF sowie "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" (ZDF) um 13:30 Uhr bei KiKA weiter. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Serien-Folgen von "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" (beide ZDF).Wissenswertes von "ENE MENE BU", "Checker Julian" und "KiKA LIVE" am 31. Oktober 2026Kreativ wird es um 9:40 Uhr im Kreativmagazin "ENE MENE BU" (KiKA) auch für die Vorschüler*innen - passend zu Halloween entstehen Spinnen und Mumien zum Nachbasteln. Wissenswertes rund um die Ursprünge des Gruselfests vermittelt um 19:25 Uhr "Checker Julian" (BR) im "Geister-Check". Zum Abschluss sorgt "KiKA LIVE" (KiKA) um 20:00 Uhr für Halloween-Stimmung mit Party-Tipps, Kostümideen und passenden Sounds.Auf kika.de und in der KiKA-App stehen die Filme, Serienfolgen, Bastelideen und Rezepte bereit.Weitere Informationen und einen ausführlichen Programmüberblick finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6369954