Scharbeutz (ots) -Feuerwehrbeamte profitieren je nach Dienstherrn von der Freien Heilfürsorge und müssen während ihrer aktiven Dienstzeit häufig keine klassische private Krankenversicherung abschließen. Was viele dabei unterschätzen: Die Freie Heilfürsorge deckt nicht automatisch jede Leistung ab und endet in der Regel mit dem Eintritt in den Ruhestand.Freie Heilfürsorge vermittelt schnell das Gefühl, beim Thema Gesundheit vollständig abgesichert zu sein. Feuerwehrbeamte sollten aber frühzeitig prüfen, welche Leistungen tatsächlich abgedeckt sind und was nach dem aktiven Dienst passiert. Nachfolgend erfahren Sie, welche Lücken trotz Freier Heilfürsorge entstehen können, warum eine private Ergänzung sinnvoll sein kann und weshalb Feuerwehrbeamte ihre Absicherung für den Ruhestand bereits während der aktiven Dienstzeit planen sollten.Welche Leistungen die Freie Heilfürsorge abdecktDie Freie Heilfürsorge übernimmt während der aktiven Dienstzeit zahlreiche medizinische Leistungen. Welche Behandlungen und Untersuchungen dazugehören, hängt allerdings von den jeweiligen Vorschriften ab. Denn die Regelungen unterscheiden sich zwischen den Bundesländern und Dienstherren.In vielen Bereichen orientiert sich der Leistungsumfang an der gesetzlichen Krankenversicherung. Das bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Gesundheitskosten übernommen werden. Gerade bei Zahnersatz, Brillen oder bestimmten Vorsorgeuntersuchungen können Eigenanteile entstehen. Auch neuere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gehören nicht zwangsläufig zum Leistungskatalog.Feuerwehrbeamte sollten deshalb prüfen, welche Leistungen ihnen konkret zustehen. Wer von einer vollständigen Kostenübernahme ausgeht, muss andernfalls möglicherweise einen erheblichen Teil bestimmter Behandlungen selbst bezahlen.Wann eine Zusatzversicherung sinnvoll sein kannBesonders bei Zahnbehandlungen können hohe Kosten entstehen. Während medizinisch notwendige Standardleistungen häufig abgedeckt sind, müssen Patienten für aufwendigere Versorgungen unter Umständen selbst aufkommen. Das betrifft beispielsweise Kronen, Brücken oder Implantate.Eine Zahnzusatzversicherung kann solche Kosten teilweise auffangen. Allerdings unterscheiden sich die Tarife hinsichtlich ihrer Leistungen, Erstattungshöhen und möglichen Begrenzungen. Deshalb lohnt es sich, den bestehenden Versicherungsschutz zunächst mit den tatsächlich benötigten Leistungen abzugleichen.Ähnliches gilt für Brillen und andere Sehhilfen. Auch hier können ergänzende Versicherungen infrage kommen, wenn die Freie Heilfürsorge bestimmte Kosten nicht übernimmt. Dabei muss die Zusatzversicherung nicht zwangsläufig beim selben Anbieter abgeschlossen werden wie eine bestehende Anwartschaft.Entscheidend ist, dass zusätzliche Policen tatsächliche Versorgungslücken schließen. Nicht jede Leistung, die nur teilweise übernommen wird, rechtfertigt automatisch einen weiteren Versicherungsvertrag.Warum die Absicherung im Ruhestand wichtig wirdWährend Feuerwehrbeamte im aktiven Dienst von der Freien Heilfürsorge profitieren, verändert sich ihre Situation mit der Pensionierung. In der Regel endet dann der Anspruch auf Heilfürsorge. Die Betroffenen müssen sich deshalb rechtzeitig mit ihrer künftigen Krankenversicherung beschäftigen.Häufig besteht im Ruhestand ein Anspruch auf Beihilfe, sodass eine ergänzende private Krankenversicherung infrage kommt. Welche Regelungen gelten, hängt vom jeweiligen Dienstherrn ab.Wer sich erst kurz vor der Pensionierung um diesen Versicherungsschutz kümmert, kann allerdings vor Schwierigkeiten stehen. Denn beim regulären Neuabschluss einer privaten Krankenversicherung beeinflussen unter anderem das Eintrittsalter und der Gesundheitszustand die Beiträge. Erkrankungen, die während der Dienstzeit auftreten, können den späteren Abschluss zusätzlich erschweren oder verteuern.Um das zu vermeiden, können Feuerwehrbeamte bereits während ihrer aktiven Dienstzeit eine Anwartschaft abschließen. Sie bereitet den späteren Eintritt in die private Krankenversicherung vor, ohne dass schon während der Heilfürsorge ein vollständiger privater Krankenversicherungsschutz bestehen muss.Kleine oder große Anwartschaft: Wo liegt der Unterschied?Bei der Anwartschaft wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Die kleine Anwartschaft sichert grundsätzlich den Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Abschlusses. Kommen später Erkrankungen hinzu, führen diese bei der vereinbarten Aktivierung der Versicherung in der Regel nicht zu einer erneuten Gesundheitsprüfung.Die große Anwartschaft geht einen Schritt weiter. Zusätzlich wird das ursprüngliche Eintrittsalter für die spätere Beitragsberechnung berücksichtigt. Dadurch können die Beiträge im Ruhestand niedriger ausfallen als bei einem regulären Neuabschluss in höherem Alter.Allerdings ist eine große Anwartschaft während der aktiven Dienstzeit üblicherweise teurer. Ob sich die zusätzlichen Beiträge lohnen, hängt unter anderem vom Alter beim Abschluss und der verbleibenden Zeit bis zur Pensionierung ab.Wichtig ist außerdem, dass eine Anwartschaft keine aktuellen Leistungslücken der Freien Heilfürsorge schließt. Dafür sind gegebenenfalls separate Zusatzversicherungen notwendig.Frühzeitig prüfen statt später nachversichernFür Feuerwehrbeamte ergeben sich damit zwei unterschiedliche Aufgaben: Sie müssen einerseits prüfen, welche medizinischen Leistungen während ihrer aktiven Dienstzeit abgedeckt sind. Andererseits sollten sie klären, wie ihre Krankenversicherung nach der Pensionierung aussehen soll.Eine Zusatzversicherung kann bestehende Versorgungslücken reduzieren, während eine Anwartschaft den späteren Wechsel in die private Krankenversicherung erleichtert. Beide Lösungen erfüllen unterschiedliche Zwecke.Wer die eigenen Ansprüche und den voraussichtlichen Versicherungsbedarf frühzeitig prüft, kann unnötige Doppelabsicherungen vermeiden und sich besser auf die finanziellen Veränderungen im Ruhestand vorbereiten.Über Simon SchöfflSimon Schöffl ist Gründer und Geschäftsführer von RetterFinanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den finanziellen und absicherungsrelevanten Herausforderungen von Einsatzkräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und vergleichbaren Berufen. Sein Schwerpunkt liegt auf Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und strukturiertem Vermögensaufbau unter besonderen dienstlichen Bedingungen. Mehr Informationen unter: https://retterfinanz.de/Pressekontakt:RetterFinanzE-Mail: kontakt@retterfinanz.deWeb: https://retterfinanz.deOriginal-Content von: Retterfinanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181884/6369970