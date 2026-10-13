Lausanne - Junge Frauen in der Schweiz verdienen trotz ihres Bildungsvorsprungs weiterhin weniger als Männer. Zwar schrumpfte die Einkommenslücke deutlich, bei den 1995 Geborenen lag sie aber noch bei 14 Prozent. Dies zeigt eine am Dienstag in der Zeitschrift «Social Change in Switzerland» veröffentlichte Studie der Universität Lausanne und des sozialwissenschaftlichen Kompetenzzentrums Fors. Die Forscher Daniel Oesch und Oliver Lipps werteten dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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