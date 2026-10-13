Fraport meldete für September einen Anstieg der Passagierzahlen am Standort Frankfurt um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr, wobei das kumulierte Verkehrsaufkommen seit Jahresbeginn weiterhin mehr als 12 % unter dem Niveau von 2019 liegt. Die internationalen Beteiligungen sorgten zwar für ein robustes Wachstum und eine geografische Diversifikation, angesichts der Überkapazitäten und der Fixkostenbelastung nach der Eröffnung von Terminal 3 ist jedoch eine vorsichtige Haltung weiterhin geboten. Wir bestätigen unser Kursziel von 62,00 EUR und unser Votum HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag
© 2026 mwb research