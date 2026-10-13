Schaeffler liefert für die ersten neun Monate 2026 ein gemischtes Bild: Während die Profitabilität auf Konzernebene leicht steigt und der Free Cash Flow im dritten Quartal deutlich zulegt, bleibt die Elektromobilität das Sorgenkind. Mit Sonderbelastungen von rund 240 Millionen Euro reagiert der Automobil- und Industriezulieferer auf schwächere Projekte europäischer Hersteller in China. Gleichzeitig entwickelt sich mit der humanoiden Robotik ein neues Wachstumsfeld, in dem der Auftragsbestand inzwischen rund 400 Millionen Euro erreicht. Umsatz leicht rückläufig, Profitabilität verbessert Die Schaeffler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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