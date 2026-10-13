Aichach (ots) -Mit JuBella by Juzo geht eine neue digitale Informationsplattform an den Start, die werdende Mütter umfassend zum Thema Kompression in der Schwangerschaft informiert. Unter www.jubella.com finden Nutzerinnen verständlich aufbereitete Informationen zu körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft, typischen Beschwerden und zeigt auf, wie medizinische Kompression zur Entlastung beitragen kann. Ergänzt wird das Angebot durch Expertentipps, Erfahrungsberichte und praktische Impulse für den Alltag. Die Plattform soll Frauen dabei unterstützen, ihre Schwangerschaft aktiv, gut informiert und mit mehr Wohlbefinden zu erleben.Viele Frauen leiden während der Schwangerschaft unter Beschwerden wie schweren oder müden Beinen, Übelkeit, Schwellungen oder Krampfadern. Dennoch wissen zahlreiche Betroffene nicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Genau hier setzt JuBella an: Die Plattform vermittelt medizinisch fundiertes Wissen in einer verständlichen Sprache und schafft Orientierung rund um das Thema Kompression in der Schwangerschaft.Ergänzt wird die Website durch die Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, auf denen regelmäßig Expertentipps, Erfahrungsberichte und weitere informative Inhalte veröffentlicht werden. Das Angebot reicht von Gesundheitsthemen über Bewegung, Reisen und Mode bis hin zu Anregungen für mehr Wohlbefinden im Alltag. Dabei richtet sich JuBella bewusst auch an werdende Mütter mit Vorerkrankungen wie Lymphödem, Lipödem oder phlebologischen Erkrankungen. Als moderne Informationsplattform verbindet JuBella medizinisches Wissen mit praxisnahen Empfehlungen und stellt die Bedürfnisse von Schwangeren in den Mittelpunkt.Auch für Hebammen und den medizinischen Fachhandel stellt die Plattform einen Mehrwert dar. Die Inhalte können als ergänzende Informationsquelle für Beratungsgespräche genutzt werden und unterstützen dabei, werdende Mütter frühzeitig über die Möglichkeiten der Kompressionstherapie aufzuklären. Gleichzeitig trägt JuBella dazu bei, das Bewusstsein für die präventiven und unterstützenden Effekte medizinischer Kompression während der Schwangerschaft zu fördern."Schwangerschaft ist eine besondere Zeit voller Veränderungen, Fragen und Herausforderungen. Mit JuBella möchten wir Frauen stärken, informieren und ihnen zeigen, dass sie etwaige Beschwerden nicht einfach hinnehmen müssen. Unser Ziel ist es, medizinisches Wissen verständlich aufzubereiten und jeder werdenden Mutter die Möglichkeit zu geben, fundierte Entscheidungen für ihr Wohlbefinden zu treffen", erklärt Franziska Weis, Marketingmanagerin bei Juzo.Mit der neuen Plattform baut Juzo sein Informationsangebot für Endverbraucherinnen weiter aus und verfolgt das Ziel, mehr Aufklärung über die positiven Effekte medizinischer Kompression in der Schwangerschaft zu schaffen.Pressekontakt:Laura Schultes | Tel. 08251 901 577 | E-Mail: laura.schultes@juzo.deOriginal-Content von: Julius Zorn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115886/6370076