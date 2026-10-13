Düsseldorf/ Straubing (ots) -Großes Glück statt grauer Herbsttage: Am Samstag stand das Postleitzahlengebiet 94315 ganz im Zeichen des Oktober-Monatsgewinns der Postcode Lotterie. 565 Straubinger Gewinnerinnen und Gewinner freuten sich über insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei vier Nachbarinnen und Nachbarn, die sich dank ihres Postcodes 94315 DK eine Million Euro teilen und von Lotterie-Botschafter Peter Maffay persönlich überrascht wurden. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Bei einem Besuch in einer Straubinger Senioreneinrichtung erhielt der KlinikClowns Bayern e. V. einen Förderscheck über 100.000 Euro.Am Wochenende wurde das Geheimnis endlich gelüftet: Der Oktober-Monatsgewinn der Postcode Lotterie geht nach Straubing. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei vier Nachbarn, deren Postcode 94315 DK gezogen wurde: Dank ihrer insgesamt neun Lose teilen sie sich eine Million Euro und erhielten so 111.111 EUR pro Los. Einer von ihnen ist Glückspilz Steffen*, der von Lotterie-Botschafter Peter Maffay persönlich an seiner Haustür überrascht wurde und sein Glück nicht fassen konnte. "333.333 Euro? Das ist ja der Wahnsinn", freut sich Steffen überwältigt. "Mit so einer Summe habe ich überhaupt nicht gerechnet, mir fehlen die Worte. Jetzt kann ich in Rente gehen und nach 30 Jahren endlich mal wieder in den Urlaub fahren."Auch drei weitere Gewinnerinnen und Gewinner im Postcode hatten allen Grund zur Freude: Glückspilz Monika* wurde ebenfalls von Peter Maffay mit einem goldenen Umschlag überrascht und gewann mit ihren drei Losen 333.333 Euro. Steffen* durfte sich dank seiner zwei Lose über insgesamt 222.222 Euro freuen, während eine weitere Gewinnerin mit einem Los 111.111 Euro gewann.Auch für Lotterie-Botschafter Peter Maffay ist es immer wieder etwas ganz Bewegendes: "Der Moment, in dem die Gewinnerinnen und Gewinner von ihrem großen Glück erfahren, ist jedes Mal etwas ganz Besonderes. Aus ungläubigem Staunen wird echte Freude, denn plötzlich eröffnen sich für sie neue Möglichkeiten. Umso schöner ist es, dass dieses Glück noch weiterreicht: Denn mit ihren Losen unterstützen alle Teilnehmenden zugleich wichtige Projekte für den guten Zweck. So gewinnt nicht nur der Einzelne, sondern auch die Gemeinschaft", so Peter Maffay.Gemeinsam mit den vier Postcode-Gewinnern freuten sich weitere 561 Glückspilze im Postleitzahlengebiet 94315. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 785 Losen 1.273 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 400 Gewinnerinnenund Gewinnerhaben ein Los und erhalten jeweils 1.273 Euro, 98freuen sich über 2.546 Euro und 63 über 3.819 Euro.Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzerinnen und Losbesitzer nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Bayern konnten seit 2016 bereits 818 soziale und nachhaltige Projekte gemeinnütziger Organisationen mit über 45 Millionen Euro gefördert werden.Wie diese Unterstützung vor Ort wirkt, zeigte ein Besuch im Seniorenheim St. Nikola in Straubing. Dort informierten sich das Team der Postcode Lotterie und Lotterie-Botschafter Peter Maffay über die Arbeit des Vereins KlinikClowns Bayern. Der Verein organisiert seit 1998 regelmäßige Besuche professioneller Clowns in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Heute sind 76 KlinikClowns in 126 Einrichtungen in ganz Bayern im Einsatz. In Senioreneinrichtungen begegnen sie den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Clownerie, Musik und Gesprächen und stimmen ihre Besuche individuell auf deren Bedürfnisse ab - auch auf die von Menschen mit Demenz. Zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit überreichte Peter Maffay dem Verein im Namen der Postcode Lotterie vor Ort einen Förderscheck in Höhe von 100.000 Euro und sorgte damit für einen weiteren, großen Überraschungsmoment an diesem Tag.Bayern bereits zum 13. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Bayern können sich bereits über den 13. Monatsgewinn freuen. Zuletzt jubelten Mai 2026 zahlreiche Glückspilze in München über insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei zwei Nachbarinnen und Nachbarn, die dank ihres Postcodes 80797 EV zusammen eine Million Euro gewannen und ihr Glück kaum fassen konnten.Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z. B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinnerinnen und Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinnerinnen und Gewinner sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Pressekontakt:Postcode LotterieMiriam PieperMartin-Luther-Platz 2840212 Düsseldorfpresse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6370067