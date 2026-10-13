Münster/Hannover (ots) -Es steht für ein neues Level des besseren Hörens mit Künstlicher Intelligenz (KI): Pünktlich zum EUHA-Kongress präsentiert GN Hearing ReSound Sensia. Das kleinste KI-Hörsystem der Welt(1) unterstützt das menschliche Hören in unterschiedlichen Umgebungen präzise durch die genaueste Echtzeit-Umgebungsklassifizierung(2-3). Auf der weltgrößten Hörakustik-Messe kann man das wegweisende System auf besonders authentische Weise erleben - mit einer einzigartigen immersiven Sound-Demo. Darüber hinaus hält der Stand von GN neueste Lösungen für die alltägliche Arbeit im Hörakustik-Fachgeschäft bereit: An simulierten Arbeitsplätzen können die Fachbesucher die neueste Anpass-Software sowie zahlreiche digitale Services testen. Informiert wird zudem über viele weitere Highlights des ReSound Produktportfolios sowie über neueste Nutzungsmöglichkeiten von Auracast, etwa in Verbindung mit der neuen Auracast+ App.Ob von Kundinnen und Kunden, von den Hörforschern des renommierten Oldenburger Hörzentrums(4-5) oder von den Journalisten und Experten auf der weltgrößten Technik-Messe IFA - bereits wenige Wochen nach Markteinführung erhält ReSound Sensia, das kleinste KI-Hörsystem der Welt(1), viel Lob und Anerkennung."ReSound Sensia unterstützt das natürliche Hören in verschiedensten Hörsituationen mit der genauesten Echtzeit-Umgebungsklassifizierung(2-3)", so Rabea Westphal, Leiterin Produktmanagement GN Hearing DACH. "Herzstück ist Intelligent All-Around, ein bahnbrechender Ansatz zur Signalverarbeitung, der auf Basis der neuesten KI-Plattform drei innovative Technologien vereint: Zum einen erkennt ReSound Sensia akustische Umgebungen viel genauer als jede andere Premium-Lösung(2); in jeder Situation aktiviert es sofort und zielsicher die passenden Funktionen. Zweitens erfassen vier Mikrofone jeden Raum so, dass Sprache gut verstanden und zugleich die Umgebung erlebt wird - mit natürlichem Klang und großer Intensität. Und wenn es sehr laut wird, fokussieren alle vier Mikrofone in einem sehr engen Strahl auf die Worte des gewünschten Gesprächspartners. Die einzigartige Verbindung aus schmalstem 4-Mikrofon-Beamformer(6) und unserer DNN-Störgeräuschreduzierung ermöglicht selbst dann noch, voll dabei zu sein; auch die akustische Umgebung wird noch wahrgenommen."Neben klaren audiologischen Vorteilen, die durch aktuelle Studien des Hörzentrums Oldenburg bestätigt werden(4-5), bietet ReSound Sensia auch exzellentes Streaming(7) inklusive Auracast. Der Akku hält auch bei Streaming und KI-Nutzung bis zu 24 Stunden(8).Nah am Leben und am Hörakustik-Alltag - einzigartige immersive Sound-Demo sowie Anpass- und Service-Tests in FachgeschäftsumgebungAuf der Industrieausstellung beim EUHA-Kongress können die Vorteile des ReSound Sensia am Stand von GN in einer einzigartigen immersiven Sound-Demo erlebt werden. Umgeben von 30 Quadratmetern Bildschirm tauchen die Besucherinnen und Besucher in den Klang des Hörsystems ein. Mit Surround-Sound hören sie selbst, wie Intelligent All-Around automatisch auf Basis der neuesten KI-Plattform die drei wegweisenden Hörtechnologien passend zur jeweiligen Hörsituation kombiniert. "Schon in den Vorjahren schätzte das EUHA-Publikum sehr, dass unsere Sound-Demos live und ohne Netz und doppelten Boden durchgeführt wurden", so Yaser Georgos, Leiter Audiologie DACH GN Hearing. "Diesmal ist unsere Demo so nah am Leben wie noch nie. In unsere neue Premium-Familie kann man somit noch intensiver und lebensnaher hineinhören."Nah am Leben von Hörsystemnutzern und am Alltag im Hörakustik-Fachgeschäft ist der Auftritt von ReSound auch darüber hinaus. Der Stand, der deutlich größer ist als im vergangenen Jahr, empfängt die Besucher auch mit einer nachgebildeten Fachgeschäftsumgebung. Hier wird die neueste Version der Anpass-Software ReSound Smart Fit erlebbar; die Software kann getestet und das Ergebnis live gehört werden. Ebenso werden die Schnittstellen zu Onlineshop, digitalem Support und Marketing demonstriert; erreichbar sind diese aus der Anpass-Software heraus mit nur einem Mausklick.Etablierung von Auracast in der DACH-Region schreitet voran - noch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten mit der neuen Auracast+ AppGleichfalls Thema bei GN Hearing ist Auracast, das ReSound mit ReSound Savi und ReSound Sensia in allen Technikstufen von Komfort bis Premium anbietet, ebenso mit ReSound Enzo IA. Das Fachpublikum erfährt, wo und wie die bahnbrechende Technologie bereits bei Hörsystem-Nutzern angekommen ist und wie sie Schritt für Schritt zum festen Bestandteil ihres Alltags wird. Am GN Stand kann man Auracast live erleben. Vorgestellt werden Funktionen und Zubehörlösungen sowie die neue Auracast+ App, die eine noch flexiblere Nutzung von TV-Streamer+ und Multi-Mic+ ermöglicht - für alle Auracast-fähigen Hörsysteme und weitere Geräte. Zudem erfahren die Fachbesucher, wie sie ihren Kundinnen und Kunden zu Auracast-Erlebnissen verhelfen und ihnen so den Zugang zur neuen Technologie vereinfachen können."Mittlerweile lässt sich auch in der DACH-Region erleben, wie sich der Standard immer weiter etabliert", so Rabea Westphal. "An den Flughäfen in Frankfurt und München werden bereits Gate-Ansagen an kompatible Hörsysteme, Kopfhörer und Smartphones übertragen. Auracast gibt es schon in der Berliner Philharmonie, im Thalia Theater in Hamburg, in der TIWAG Arena in Innsbruck oder der Pilatus Arena in Kriens. Im nordrhein-westfälischen Landtag wird es gerade realisiert. Ab 2029 sollen in München S-Bahnen Durchsagen per Auracast übertragen. Und auch im Kino kommt Auracast mittlerweile zum Einsatz: Das SCALA in Lüneburg und die Camera Zwo in Saarbrücken sind die ersten deutschen Kinos, die alle Säle mit Auracast ausgestattet haben; aktuell folgt das Gartenbaukino in Wien." - Derzeit entstehen weltweit jeden Tag fünf neue Auracast-fähige Versantatlungsorte(9).Vollständiges Portfolio für jedes Hörbedürfnis - wegweisende bimodale Hörlösungen in Kooperation mit CochlearDarüber hinaus präsentiert ReSound seinen Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel ein vollständiges Portfolio an innovativen Produkten für jedes Hörbedürfnis sowie für vielfältigste individuelle Kundenwünsche. Sowohl ReSound Sensia als auch ReSound Enzo IA und ReSound Savi stehen in zahlreichen Technikstufen und unterschiedlichen Gehäuseformen bereit. Kunden können zwischen RIE, CIC und ITC wählen, ebenso zwischen Akku- und Batterie-Lösungen. Neben wegweisenden CROS-Systemen stehen erstmals auch bimodale Hörlösungen bereit, die ReSound in Hannover Seite an Seite mit seinem strategischen Partner Cochlear vorstellt: In Verbindung mit dem Cochlear Nucleus System sichern ReSound Sensia Bimodal und ReSound Enzo IA Bimodal zuverlässige Konnektivität und ein nahtloses bimodales Hörerlebnis. Und nicht zuletzt ermöglicht ReSound seinen Hörakustik-Partnern nun auch, die Gehäuse bei microRIE und mini-RIE Hörsystemen ohne großen Aufwand im Fachgeschäft zu wechseln."Auf der EUHA 2026 stellen wir den Besucherinnen und Besuchern nicht nur ein einzigartiges Portfolio an innovativen Produkten vor", so Christian Lücke, Geschäftsführer DACH GN Hearing. "Unter dem Motto 'Hören. Verstehen. Erleben.' setzen wir vor allem auf unmittelbare Erlebnisse, wie man sie nur in einem solchen Rahmen haben kann. Unsere Besucher sollen selbst hören, was unsere neueste Technik kann. Und sie sollen selbst erleben, wie wir sie mit modernen Services unterstützen - nicht nur bei der Anpassung unserer Produkte, sondern in allen unternehmensrelevanten Bereichen. Wir setzen auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Hörakustikerinnen und Hörakustikern; sie ist und bleibt die Basis für den gemeinsamen Erfolg. In diesem Sinne freuen wir uns auf viele gute und anregende Begegnungen in Hannover. Alle sind herzlich eingeladen."Literatur: 1. GN-eigene Daten vorliegend (2026); 2. Groth & Cui (2026); 3. Groth & Cui (2024); 4. Jespersen, Heeren & Quilter (2026); 5. Quilter, Heeren & Jespersen (2026); 6. GN-eigene Daten vorliegend (2025); 7. Bluetooth SIG; *Bluetooth LE Audio funktioniert mit iPhone, iPad und kompatiblen Android Geräten; 8. GN-eigene Daten vorliegend (2026); 9. Blutetooth SIG (2026)Den Messeauftritt von ReSound, GN Hearing GmbH, auf der Industrieausstellung zum 70. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 14. bis 16. Oktober in Hannover finden Sie in Halle 6 der Messe Hannover, Stand 503 & 505. Presseanfragen auch während des Kongresses bitte an: Martin Schaarschmidt, Tel. 0177 625 88 86, martin.schaarschmidt@berlin.de.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804Pressekontakt:PR-Büro Martin SchaarschmidtTel.: (030) 65 01 77 60eMail: martin.schaarschmidt@berlin.deRedaktioneller Hinweis:Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.gnhearing.com.© 2026 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/6370083