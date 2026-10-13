Enpal und die Adolf Würth GmbH & Co. KG haben ein Roof Access Safety Transport System (RAST) für Arbeiten auf Steildächern konzipiert. Es soll den Arbeitsschutz bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen verbessern und lässt sich der Mitteilung zufolge an unterschiedliche Gebäudesituationen anpassen. Zu den Komponenten gehören demnach eine fahrbare Arbeitsbühne als Dachzugang, ein Seitenschutz an den Dachkanten, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) sowie feste Sicherungspunkte auf dem Dach. Hinzu kommen ein Materialaufzug und Notfallausrüstung. Wie die beiden Unternehmen ausführen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland