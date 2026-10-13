DUBLIN, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly , der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende, kündigt heute die Einführung seines Ultra-Tarifs an. Die neue Abonnementstufe kombiniert unbegrenztes mobiles Datenvolumen mit Gesundheits- und Wellnessangeboten sowie Unterstützung bei Reiseunterbrechungen. Ultra ergänzt Holafly-Tarife und richtet sich insbesondere an Menschen, die viel unterwegs sind - darunter digitale Nomaden, Studierende im Ausland und Vielreisende.

Eine aktuelle Studie von MBO Partners zeigt, dass 23 % der US-amerikanischen digitalen Nomaden unter "Reise-Burnout" leiden, während 19 % Einsamkeit als Herausforderung nennen. Eine eigene Untersuchung von Holafly ergab zudem, dass 47,5 % der befragten Viel- und Langzeitreisenden medizinische Versorgung im Ausland aufgeschoben oder auf diese verzichtet hatten, obwohl sie diese nach eigener Einschätzung benötigt hätten. Mit Ultra möchte Holafly auf diese alltäglichen Herausforderungen eingehen und Reisenden dabei helfen, flexibel und mobil zu bleiben, ohne dabei auf eine wichtige Sache verzichten zu müssen: die Selbstfürsorge.

"Von überall aus arbeiten zu können, bedeutet nicht, dass die alltäglichen Sorgen verschwinden. Krank zu werden, sich überfordert zu fühlen oder mit einem Flugausfall umgehen zu müssen, kann besonders schwierig sein, wenn man weit weg von seinem gewohnten Umfeld und vertrauten Ansprechpartnern ist", so Metin Kastro, Chief Operating Officer bei Holafly. "Mit Ultra gehen wir einen Schritt weiter, um Reisen so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Wir sorgen dafür, dass Reisende online bleiben, und bieten ihnen Ansprechpartner und Unterstützung, wenn sie diese benötigen."

Wer diese Leistungen einzeln bucht, muss oft mehrere Anbieter koordinieren und mit zusätzlichen Kosten rechnen. So kostet eine ärztliche Beratung ohne Versicherung bei Teladoc 89 US-Dollar pro Termin. Ein Online-Therapie-Abonnement von BetterHelp schlägt in der Regel mit 70 bis 100 US-Dollar pro Woche zu Buche. Für 84,90 Euro im Monat bündelt Ultra verschiedene Angebote: einen rund um die Uhr verfügbaren ärztlichen Chat, unbegrenzte Sitzungen zur Unterstützung des psychischen Wohlbefindens, Ernährungsberatung, Personal Training und Online-Tierarztberatungen. Darüber hinaus umfasst das Abonnement unbegrenztes mobiles Datenvolumen an mehr als 160 Reisezielen, unbegrenzte Hotspot-Nutzung, eine lokale Telefonnummer, Unterstützung bei der Beantragung von Flugentschädigungen, Gepäckschutz sowie einen rund um die Uhr erreichbaren Kundensupport durch persönliche Ansprechpartner.

Die Flugentschädigung unterstützt Reisende dabei, berechtigte Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Der Gepäckschutz hilft bei der Abwicklung von Ansprüchen, wenn Gepäck verloren geht, verspätet ankommt oder beschädigt wird. Die Ernährungsberatung und das Personal Training helfen Reisenden, ihre gewohnten Routinen auch im Ausland beizubehalten. Über die lokale Telefonnummer können Abonnenten zudem SMS empfangen, einschließlich Codes zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Mit Ultra baut Holafly sein Portfolio aus und sorgt für mehr Sicherheit und Sorgenfreiheit unterwegs. Als Ergänzung zu Light und Unlimited bietet der neue Tarif zusätzliche Unterstützung, damit sich Menschen auch fernab ihrer Heimat beim Leben, Arbeiten und Reisen rundum gut aufgehoben fühlen.

Medienkontakt: press@holafly.com