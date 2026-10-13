Die BYD-Aktie steht wieder direkt am Jahrestief, obwohl der Konzern zuletzt bessere Verkaufszahlen gemeldet hat. In China bleibt das Geschäft schwierig, während die Exporte inzwischen kräftig wachsen. Für Anleger wird damit immer wichtiger, ob BYD seine Stärke im Ausland schnell genug ausbauen kann, um die Probleme im Heimatmarkt aufzufangen. China bleibt das größte Problem Im Heimatmarkt läuft es für BYD längst nicht mehr so rund wie noch vor ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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