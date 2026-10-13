In den letzten acht Wochen schaffte es die Nel ASA-Aktie nicht mehr, über die Kursmarke von 0,20 € zu klettern. Heute aber gelingt es ihr aber mit einem satten Kurssprung von +7%. Was steckt dahinter und sollten Anleger sich nun mit dem norwegischen Wasserstoffunternehmen beschäftigen? Eine Kooperation mit einem Rüstungsriesen Es ist kein konkreter Auftrag, der die Nel ASA-Aktie heute nach oben katapultiert, aber die Aussicht auf ein neues Geschäftsfeld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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