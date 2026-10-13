Der Internationale Währungsfonds hebt seine Wachstumsprognose für Deutschland für 2026 auf 1,3% an, nachdem er im Juli noch von 0,7% ausgegangen war. Damit hat sich die erwartete Dynamik binnen weniger Monate nahezu verdoppelt, getragen von staatlichen Investitionen und einem robusten Außenhandel. Was bedeutet die Kehrtwende der Konjunkturprognosen für Anleger am deutschen Aktienmarkt? Der IWF folgt Berlin Für das kommende Jahr rechnet der IWF mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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