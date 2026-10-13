Die Symrise-Aktie nimmt einen neuen Anlauf auf ihr Jahreshoch. Auf Tradegate legt das Papier am Dienstag im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages um 1,4% auf 94,61 € zu, angeschoben von den Umsatzzahlen des Schweizer Wettbewerbers Givaudan. Damit stellt sich die Frage: Reicht der Rückenwind aus der Schweiz diesmal für den Ausbruch über die Marke von 95 €? Givaudan liefert den Impuls Auslöser der Bewegung sind die Umsatzzahlen von Givaudan, deren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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