Meta möchte im KI-Rennen zur Konkurrenz aufschließen. Dabei sollen zwei neue Modelle helfen, die agentischen Aufgaben in Muse zu übernehmen. Wie Muse Wonder und Muse Wonder Full das Ruder für Meta herumreißen sollen. Anfang des Jahres war nicht klar, welche KI-Strategie Meta eigentlich noch verfolgt. Obwohl der Facebook-Konzern Milliarde um Milliarde in die Entwicklung von KI-Modellen gesteckt hatte, zahlte sich die Investition nie aus. Die Konkurrenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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