Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG



13.10.2026 / 11:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.10.2026 Kursziel: 35,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

EBITDA in Q3 weit über den Erwartungen - Guidance erneut angehoben



AMAG hat jüngst vorläufige Zahlen zum Q3/26 bekannt gegeben, die weit über unseren Erwartungen lagen. Die EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr wurde nochmals deutlich erhöht.



Q3-Ergebnis mehr als verdoppelt: Für Q3 meldete AMAG ein vorläufiges EBITDA i.H.v. 81,6 Mio. EUR (Vj.: 33,5 Mio. EUR; +143,4% yoy). Im Neunmonatszeitraum stand somit ein operatives Ergebnis von 182,7 Mio. EUR zu Buche (Vj.: 114,2 Mio. EUR; +60,0% yoy), das damit schon innerhalb des bisherigen Guidance-Korridors (170-190 Mio. EUR) und knapp oberhalb unserer letzten FY-Prognose (181,4 Mio. EUR) rangierte. Laut AMAG lag die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal in allen operativen Segmenten über den bisherigen Erwartungen. Zwar lag der durchschnittliche Aluminiumpreis an der LME mit 3.228 USD/t in Q3 rund 10% unter dem Q2-Niveau (Ø 3.577 USD/t), doch dürfte sich dies zum einen erst mit etwas zeitlichem Abstand im Segmentergebnis Metall niederschlagen. Zum anderen berichtete AMAG nach Q2 über eine logistikbedingt geringere Absatzmenge (ca. -9 Tsd. Tonnen), sodass es nun zu Nachholeffekten gekommen sein dürfte. Darüber hinaus deutete die positive Geschäfts- und Umsatzentwicklung in den übrigen Segmenten Gießen und Walzen bereits auf eine mindestens robuste Q3-Entwicklung hin. Nichstdestotrotz spiegeln sich in der auch gegenüber Q2/26 (EBITDA: 44,0 Mio. EUR) starken Ergebnisverbesserung auch anhaltende Produktivitätssteigerungen, eine hohe Kostendisziplin und Optimierungen im Produktmix wider. Über die genaue Entwicklung in Q3 und die finalen Zahlen für die ersten neun Monate wird AMAG am 29. Oktober 2026 berichten und diese in einem Earnings Call auf AIRTIME erläutern.



FY EBITDA = 200 Mio. EUR avisiert: Auf Basis des aktuellen Auftrags- und Geschäftsverlaufs rechnet AMAG auch für das vierte Quartal 2026 mit einer besseren Entwicklung als bislang angenommen. Die Gesamtjahres-Guidance wurde daher von bislang 170 bis 190 Mio. EUR auf 200 bis 220 Mio. EUR heraufgesetzt, womit AMAG auf das zweitbeste Jahresergebnis nach 2022 (EBITDA: 247,1 Mio. EUR) zusteuern dürfte. Durch das starke Q3 impliziert selbst die neue Guidance am unteren Ende für Q4 sogar einen leichten Ergebnisrückgang yoy, was wir angesichts der gezeigten Dynamik, des weiterhin hohen Aluminiumpreisniveaus (Q3: +23% yoy) und der im Oktober bis dato robusten Preisentwicklung als unwahrscheinlich ansehen. Wir positionieren uns daher im Mid Point und halten an den Prognosen für 2027 ff. zunächst unverändert fest. Infolge der starken Ergebnisentwicklung gehen wir für 2026 aber nun sogar von einer Dividendenverdopplung aus (Vj.: 0,75 EUR), was auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von >5% verspricht.



Fazit: AMAG überrascht einmal mehr deutlich positiv und untermauert unsere Überzeugung von der Qualität des Unternehmens und der Attraktivität der Equity Story. Diese spiegelt sich trotz des starken Newsflows im Kursverlauf (1M: +2,9%) nach wie vor nicht angemessen wider. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 35,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR).







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