Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG



03.11.2026 / 11:43 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.11.2026 Kursziel: 35,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3 überzeugt in allen Belangen



AMAG hat jüngst die Zahlen zu Q3/26 vorgelegt und steuert u.E. auf das zweitstärkste Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte zu.



[Tabelle]



Hoher Aluminiumpreis und starke Absatzmenge beflügeln Topline: Getragen von einer attraktiven Aluminumpreisentwicklung (Ø3M-LME Q3/26: 3.222 USD/t; +23% yoy) steigerte AMAG den Konzernumsatz in Q3 um 34,7% yoy auf 472,7 Mio. EUR. Der Gesamtabsatz erhöhte sich um 21,0% yoy auf 121.500 Tonnen, wobei die Verschiebung von rund 9 Tsd. Tonnen Primäraluminium aus dem zweiten Quartal zum Mengenanstieg beitrug. Andererseits kam es im Segment Metall auch zu einer logistikbedingten Verschiebung von rund 2 Tsd. Tonnen ins vierte Quartal 2026. Im größten Segment Walzen (Umsatz Q3: +29,9% yoy auf 322,3 Mio. EUR) wurden höhere Absatzmengen insbesondere in den Bereichen Automobil, Wärmetauscher und Luftfahrt verzeichnet und im September sogar eine Rekordproduktion seit Bestehen des Konzerns erzielt. Auch in den Segmenten Metall (+57,9% yoy auf 107,9 Mio. EUR) und Gießen (+25,8% yoy auf 40,8 Mio. EUR) legten die Umsatzerlöse kräftig zu.



Historisch starkes EBITDA: Das Konzern-EBITDA erhöhte sich um 139,5% yoy auf 80,3 Mio. EUR und stellte damit das zweitbeste Quartalsergebnis der Unternehmenshistorie dar. Neben den Preis- und Prämieneffekten leisteten hierzu auch die aufgrund der hohen Portfolio-Vielfalt möglichen Optimierungen im Produktmix einen wesentlichen Beitrag zur Ergebnissteigerung. Der Free Cashflow fiel in Q3 mit 8,8 Mio. EUR wieder positiv aus, rangiert nach 9M mit -67,3 Mio. EUR aber erwartungsgemäß noch klar im negativen Bereich. Dank des signifikant höheren EBITDAs verbesserte sich der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) indes spürbar auf 2,0x (30.06.: 2,7x).



Angehobene Guidance in Reichweite: Nach 9M liegt AMAG mit einem EBITDA i.H.v. 181,4 Mio. EUR bereits in Schlagdistanz zur jüngst angehobenen Guidance von 200 bis 220 Mio. EUR. Im Segment Walzen werden auch in Q4 eine starke operative Performance mit hoher Produktivität und profitablen Mengensteigerungen erwartet. Auch im Segment Metall deutet sich eine stabile Produktion an der Alouette und ein anhaltend attraktives Preisniveau für Aluminium und Tonerde an, wenngleich sich der Aluminiumpreis zu Beginn von Q4 leicht unterhalb des Q3-Niveaus bewegte (Spotpreis 30.10: 3.114 USD/t). Wir setzen unsere Prognose herauf und positionieren uns nun am oberen Ende des Guidance-Korridors und oberhalb des Konsens' (210 Mio. EUR). Zu beachten ist jedoch, dass Q4 saisonal-bedingt generell das schwächste Quartal für die Segmente Gießen und Walzen darstellt (Feiertage, Weihnachtspause, Instandhaltungsaktivitäten).



Fazit: AMAG hat ein in allen Belangen überzeugendes Quartal abgeliefert. Vor allem die Absatzdynamik bei Walzprodukten und die hohen Volumina im Automotive-Geschäft und bei Wärmetauschern unterstreichen, dass AMAG Marktanteile gewinnt und von Megatrends wie Datencentern profitiert. Wir sehen trotz des jüngsten Kurssprungs noch Luft nach oben und bestätigen das Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 35,00 EUR.







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