München (ots) -Die KI-gestützte Anwendung "Dein News-Assistent" greift auf die journalistisch geprüften Inhalte von BR24 und tagesschau zu und steht ab sofort als Beta-Version auf der BR24-Startseite sowie in ausgewählten Beiträgen in Web und App zur Verfügung. Sie unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, Nachrichten schneller zu erfassen und mit Hintergründen einzuordnen. Grundlage sämtlicher KI-generierter Inhalte sind ausschließlich journalistisch recherchierte und veröffentlichte Beiträge von BR24 und tagesschau. Damit verbindet der News-Assistent die Möglichkeiten moderner KI-Technologie mit verlässlichen, redaktionell verantworteten Informationsquellen.Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin: "Der BR setzt künstliche Intelligenz dort ein, wo sie den Zugang zu verlässlichem Journalismus erleichtert: transparent, quellenbasiert und unter redaktioneller Verantwortung. Unser News-Assistent ersetzt keine Redaktion und keine journalistische Entscheidung. Er fasst geprüfte Inhalte von BR24 und der tagesschau zusammen, weist Quellen aus und macht Nachrichten schneller verständlich. Aktuelle Studien bestätigen: Gerade in einer Zeit von Fehl- und Desinformation schätzen die Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für seine vertrauenswürdigen Inhalte. Dafür steht der BR: moderne Technologie im Dienst von unabhängigem Qualitätsjournalismus - nicht umgekehrt."Florian Hager, ARD-Vorsitzender: "Mit dem News-Assistenten zeigt der BR, wie wir journalistische Inhalte mittels KI neu zugänglich machen. Das Beste daran: Wir bauen damit ein Fundament für einen gemeinsamen Wissensraum der ARD, in dem verlässliche Beiträge als Daten zusammenfließen. So erreichen wir auch Menschen, die sich per KI informieren."So schafft das Projekt die Grundlage für eine stärkere inhaltliche Vernetzung innerhalb der ARD. Durch die automatisierte Nutzung von BR24- und tagesschau-Inhalten entsteht ein erster gemeinsamer, vertrauenswürdiger Wissenspool journalistisch geprüfter Informationen ("Trusted Content Pool"). Perspektivisch soll daraus ein umfassender Zugang zum Wissen und zu den Inhalten der gesamten ARD entstehen.Der neue BR-News-Assistent bietet unter anderem:- KI-generierte Zusammenfassungen aktueller Themen in verschiedenen Formaten- Zeitleisten zur bisherigen Entwicklung von Themen- Empfehlungen zu weiterführenden Beiträgen- Erklärungen wichtiger Fachbegriffe- einen Chat, der Fragen ausschließlich auf Basis der Inhalte von BR24 und tagesschau beantwortetVerlässliche Informationen als GrundlageTechnisch basiert der News-Assistent auf einer sogenannten Retrieval-Augmented-Generation-Architektur (RAG). Dabei werden Inhalte von BR24 und der tagesschau für ein Sprachmodell aufbereitet, das auf dieser Grundlage Zusammenfassungen, Rückblicke und Antworten erstellt. Verwendete Quellen werden transparent ausgewiesen und direkt verlinkt.Mit dem neuen Angebot reagiert der BR auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und die wachsende Bedeutung KI-gestützter Informationsangebote. Dabei bleibt der journalistische Qualitätsanspruch der zentrale Maßstab: Die Wissensbasis des Systems besteht nahezu ausschließlich aus redaktionell geprüften Inhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.Pilotprojekt für die Weiterentwicklung des digitalen JournalismusDer News-Assistent ist zunächst als Pilotprojekt angelegt. Ziel ist es, gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern zu evaluieren, welche Funktionen den größten Mehrwert bieten, und den Assistenten für die tagesschau und alle Landesrundfunkanstalten der ARD weiterzuentwickeln.Konzipiert und umgesetzt wurde der News-Assistent vom BR AI + Automation Lab gemeinsam mit den Redaktionen von BR24 und tagesschau in Zusammenarbeit mit der ARD Tech-Unit.Pressekontakt:BR-PressestelleDiana SchardtE-Mail: diana.schardt@br.deTel. +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6370142