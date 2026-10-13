Bern - Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband appelliert an den Bundesrat: Mit über 100'000 Unterzeichnenden fordert er den Bundesrat auf, den Gegenvorschlag zur Mietpreis-Initiative zurückzuziehen. Einen entsprechenden Appell mit 100'848 Unterschriften hat der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MVS) der Bundeskanzlei am Dienstag übergeben. Die Unterzeichnenden fordern, die Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags zur Mietpreis-Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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