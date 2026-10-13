Das niederländische Unternehmen WaveSave hat seine mobile Schutzeinrichtung gegen Überschwemmungen bereits auf drei Kontinenten eingesetzt. Sie schützt systemrelevante Infrastrukturen von der Landwirtschaft über das Gesundheitswesen bis zur Kläranlage. Der Meeresspiegel steigt und die Hochwasserrisiken aufgrund der globalen Wetterveränderungen ebenfalls. Um Gebiete vor Überschwemmungen zu schützen, muss schnell Hilfe her: Der portable Damm von WaveSave ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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