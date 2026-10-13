Mehrere Samsung-User:innen berichten von Problemen nach dem Update auf One UI 9. Statt neuer Features bringt die Aktualisierung zunächst Startprobleme für Galaxy-Geräte mit sich. Doch es gibt einen Workaround. Seit einigen Tagen rollt Samsung One UI 9 für erste Galaxy-Smartphones aus. Leider läuft das Update bei einigen User:innen aber alles andere als reibungslos. Nachdem sie One UI 9 auf ihr Smartphone aufgespielt haben und einen Neustart durchführen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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