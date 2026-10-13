München (ots) -Der internationale eSIM-Anbieter Holafly erweitert sein Abonnementangebot um Holafly Ultra. Der neue Tarif kombiniert unbegrenztes mobiles Datenvolumen in mehr als 160 Reisezielen mit digitaler Gesundheitsberatung und Unterstützung bei Reiseproblemen. Das Angebot kostet 84,90 Euro pro Monat und richtet sich insbesondere an Vielreisende, digitale Nomaden und Menschen, die längere Zeit im Ausland studieren oder arbeiten.Wer längere Zeit im Ausland verbringt, muss sich bei gesundheitlichen Problemen häufig mit unbekannten Versorgungssystemen, Sprachbarrieren und unterschiedlichen Zuständigkeiten auseinandersetzen. Wie groß diese Hürden sein können, zeigt eine von Holafly durchgeführte Befragung: 47,5 Prozent der befragten Viel- und Langzeitreisenden haben nach eigenen Angaben bereits notwendige medizinische Hilfe im Ausland aufgeschoben oder ganz darauf verzichtet."Wer längere Zeit im Ausland lebt oder arbeitet, braucht im Ernstfall mehr als eine Internetverbindung. Mit Ultra möchten wir Reisenden auch dann Unterstützung bieten, wenn sie weit von ihrem gewohnten Umfeld entfernt sind", sagt Metin Kastro, Chief Operating Officer bei Holafly.Drei Leistungsbereiche in einem AbonnementHolafly Ultra bündelt mobile Konnektivität, Unterstützung bei Reiseproblemen und digitale Gesundheitsberatung in einem Tarif:- Mobiles Internet: Das Abonnement umfasst unbegrenztes Datenvolumen in mehr als 160 Reisezielen und ermöglicht die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung über einen Hotspot. Eine integrierte Rufnummer erlaubt den Empfang von SMS. Ein VPN und ein Werbeblocker ergänzen die digitalen Funktionen.- Unterstützung bei Reiseproblemen: Über den Partner AirHelp erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Unterstützung bei der Geltendmachung berechtigter Entschädigungsansprüche nach Flugverspätungen oder Annullierungen. Hinzu kommen Leistungen bei Problemen mit aufgegebenem Reisegepäck, darunter unter bestimmten Voraussetzungen eine pauschale Auszahlung bei vermisstem Gepäck.- Gesundheit und Wohlbefinden: Ultra bietet rund um die Uhr Zugang zu allgemeinmedizinischer Beratung per Chat. Ergänzend stehen Videoberatungen in weiteren medizinischen Fachbereichen sowie psychologische Beratung, Ernährungsberatung und Personal Training zur Verfügung. Auch eine tierärztliche Online-Beratung ist vorgesehen. Verfügbarkeit, Beratungszeiten und angebotene Sprachen unterscheiden sich je nach Fachgebiet.Zusätzlich steht der Holafly-Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung.Ultra ergänzt bestehende AbonnementtarifeMit Ultra erweitert Holafly sein bisheriges Angebot aus Light und Unlimited um einen Tarif mit zusätzlichen Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Während der bestehende Unlimited Plan bei monatlicher Abrechnung 59,95 Euro kostet, liegt der Preis für Ultra bei 84,90 Euro monatlich. Der Aufpreis beträgt damit 24,95 Euro.Die digitalen Gesundheitsangebote ersetzen weder eine notwendige medizinische Behandlung vor Ort noch eine Auslandskrankenversicherung. In medizinischen Notfällen müssen Reisende weiterhin die örtlichen Notdienste kontaktieren.Über HolaflyHolafly ist ein internationaler Anbieter von eSIM-Lösungen für Reisende. Das Unternehmen ermöglicht mobile Datenverbindungen in mehr als 200 Reisezielen und bietet neben eSIMs für einzelne Reisen auch globale Abonnementmodelle für Vielreisende und Menschen an, die regelmäßig im Ausland leben oder arbeiten.Pressekontakt:FINN Parters für HolaflyHolaflygermany@finnpartners.comOriginal-Content von: Holafly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180412/6370185