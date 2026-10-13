Die österreichische Regulierungsbehörde E-Control hat die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) beschlossen, die ab dem 1. Januar 2027 die Grundlage für die Berechnung der Stromnetzentgelte bildet. Die Reform sieht unter anderem eine stärkere Gewichtung der bezogenen Leistung, zeitvariable Arbeitspreise und neue Bedingungen für Netzanschlüsse vor. Auch für Batteriespeicher sollen finanzielle Anreize geschaffen werden, sofern sie das Stromnetz entlasten. Ein wesentliches Element der Reform ist die schrittweise Umstellung der Netzentgelte auf ein Verhältnis von 50 Prozent Arbeits- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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