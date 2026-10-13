Berlin - Das für Dienstagmittag geplante Gespräch zwischen dem Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Vonovia-Chef Luka Mucic ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte die Linke mit.



Zur Begründung hieß es, dass Vonovia die Teilnahme eines unabhängigen Journalisten abgelehnt und auf einem Gespräch hinter verschlossenen Türen bestanden habe. Pantisano warf dem Wohnungskonzern vor, eine bestehende Vereinbarung "gebrochen" zu haben. "Wir machen keine Hinterzimmerpolitik. Wir sind nicht die CDU", sagte er. "Wenn der Chef des größten privaten Wohnungskonzerns Deutschlands mit uns sprechen will, dann muss das auch transparent geschehen. Wir haben nichts zu verbergen. Warum Vonovia die Öffentlichkeit unbedingt ausschließen will, muss der Konzern selbst erklären."



Pantisano beklagte zudem eine "Hinhaltetaktik". So habe es etwa Streit um den Gesprächsort gegeben. "Wir haben daraufhin einen neutralen Raum in unmittelbarer Nähe des Bundestages organisiert. Dann wollte Vonovia das Treffen unbedingt in die eigene Konzernzentrale verlegen. Auch dazu waren wir bereit", so der Linken-Chef. "Am Ende musste die Anwesenheit eines unabhängigen Journalisten als Grund herhalten, das Gespräch in der vereinbarten Form nicht stattfinden zu lassen."



Die Einladung zu einem "offenen und transparenten Gespräch" stehe aber weiterhin, fügte Pantisano hinzu. "Unsere Fragen liegen auf dem Tisch. Jetzt ist Vonovia am Zug."





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