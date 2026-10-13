Wir erwarten, dass das operative EBITDA von Brenntag im dritten Quartal sequenziell um rund 17 % auf 385 Mio. EUR zurückgeht, da außergewöhnliche Preiseffekte allmählich auslaufen, während die zugrunde liegenden Absatzmengen weitgehend stabil bleiben. Fortlaufende Kosteneinsparungen und eine verbesserte kommerzielle Umsetzung, insbesondere im Bereich Specialties, dürften den Rückgang teilweise abfedern, wenngleich höhere operative Kosten dem entgegenwirken. Zugleich dürfte die erwartete Umkehr des im zweiten Quartal preisbedingten Aufbaus des Working Capital eine Erholung des Free Cashflows im zweiten Halbjahr stützen. Mit Blick auf das vierte Quartal könnte ein erstarkender US-Dollar Rückenwind liefern und die Normalisierung der Preise teilweise kompensieren. Bei einem EV/operatives EBITDA von rund 7x auf Basis der Schätzungen für 2027 liegt die Bewertung weiterhin unter unserem fairen Multiple von rund 8x. Eine Neubewertung von hier aus würde jedoch klarere Belege für eine Beschleunigung der Absatzmengen sowie für strukturelle Margenverbesserungen voraussetzen. Wir bestätigen unser Kursziel von 65,00 EUR und die Empfehlung HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
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