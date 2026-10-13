STOCKHOLM, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security hat heute seine Plattform für Schwachstellenmanagement um eine neue Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 erweitert, die ab sofort allgemein verfügbar ist. Die Bewertung überprüft die Konfiguration eines Tenants anhand von mehr als 100 Kontrollmechanismen, die auf der "Secure Cloud Business Applications (SCuBA)"-Baseline der CISA basieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwachstellenscans, die nach fehlenden Patches und bekannten Software-Schwachstellen suchen, konzentriert sich die neue Funktion auf Einstellungen in den Bereichen Konfiguration, Identität, E-Mail, Zusammenarbeit und Datenschutz. Diese Faktoren bestimmen, wie stark ein Microsoft 365-Tenant tatsächlich gefährdet ist. Die Lösung ist als Ergänzung zum Microsoft Secure Score konzipiert und bietet Sicherheitsteams - zusätzlich zu den Empfehlungen von Microsoft - eine unabhängige Sicht eines Drittanbieters auf den Konfigurationsstatus.

"Sicherheitsteams werden von Warnmeldungen verschiedenster Tools geradezu überhäuft", so Stefan Thelberg, Mitbegründer und Produktmanager bei Holm Security. "Sie müssen sich bei einer Plattform für Netzwerkschwachstellen anmelden, bei einer weiteren für den Microsoft Secure Score und womöglich bei einem dritten Tool, falls sie eine spezielle Microsoft 365-Lösung erworben haben. Wir beseitigen diese Fragmentierung durch eine einzige Plattform, einen einheitlichen Workflow und eine konsistente Priorisierung über die gesamte Angriffsfläche hinweg."

Die Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 ist für Bestandskunden ohne zusätzliche Kosten im Leistungsumfang enthalten. Sie ergänzt die bereits früher in diesem Jahr eingeführte Sicherheitsbewertung für Active Directory und bietet Kunden somit einen umfassenden Überblick über Identitäts- und Cloud-Risiken in ihrer gesamten IT-Umgebung.

Besuchen Sie Holm Security , um mehr über die Prüfparameter der Bewertung und den Vergleich mit Microsoft Secure Score zu erfahren.

Über Holm Security

Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich Exposure- und Schwachstellenmanagement und unterstützt Unternehmen dabei, eine systematische, risikobasierte und proaktive Cyber-Abwehr aufzubauen. Holm Security verschafft Sicherheitsteams die nötige Transparenz und Kontrolle, um Exposures zu verwalten und Risiken zu minimieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Cyber-Bedrohungen immer komplexer werden und der regulatorische Druck in ganz Europa zunimmt. Die in Europa entwickelte und gehostete Next-Gen-Plattform für Schwachstellenmanagement kombiniert umfassendes Schwachstellenmanagement mit integriertem Attack Surface Management. Sie bietet sowohl erstklassige Sicherheit als auch die Datensouveränität, die von Unternehmen zunehmend gefordert wird. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.

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