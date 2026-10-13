Die Rheinmetall-Aktie gewinnt nach den jüngsten Verlusten wieder an Fahrt und notiert aktuell bei 963,90 €. Damit rückt allerdings ein massives Widerstandscluster rund um die psychologisch wichtige Marke von 1.000 € näher. Ob die laufende Erholung tatsächlich eine Trendwende einleitet oder lediglich den nächsten Abverkauf vorbereitet, dürfte sich schon bald entscheiden. Fundamentale Stärke bleibt bestehen Ungeachtet der anhaltenden Kursschwäche bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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