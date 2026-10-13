Die Stryker-Aktie geriet nach einem ohnehin schwachen Jahresauftakt im September noch eimal deutlich unter Druck. Gleichzeitig zeigt ein genauerer Blick auf die jüngsten Quartalszahlen durchaus ermutigende Zeichen. Die Aktie stellt aus unserer Sicht derzeit eine Kaufchance dar. Stryker zählt zu den führenden Medizintechnikunternehmen und entwickelt unter anderem orthopädische Implantate, chirurgische Instrumente und Technologien für die Neurochirurgie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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