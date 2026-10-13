Die Aktie von BWX Technologies bietet Anlegern Zugang zu zwei langfristigen Wachstumsmärkten: der nuklearen Verteidigungstechnik und dem Ausbau der kommerziellen Kernenergie. Nach einer deutlichen Kurskorrektur ist das Unternehmen wieder interessant bewertet, zumal steigende Umsätze und verbesserte Margen das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen sollen. BWX Technologies ist ein US-amerikanischer Technologiekonzern und führender Zulieferer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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