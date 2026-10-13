Gold steigt vor den Inflationsdaten. Die Bank of America sieht den Preis bald unter 4.000 US-Dollar. Zinsfalle, schwache Nachfrage, drohende Notenbankverkäufe: Wie sicher ist der sichere Hafen noch? Gold hält vor den Inflationsdaten die Luft an. Am Dienstagmorgen stieg der Preis für eine Unze um 0,4 Prozent auf knapp 4.200 US-Dollar. Für Gold ist die Lage verzwickt. Die Spannungen im Nahen Osten treiben den Ölpreis und schüren Inflationssorgen. Eigentlich gilt Gold als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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