Bundeskanzler Friedrich Merz will die bisher auf bestimmte Wirtschaftsbereiche beschränkte Entlastung auf alle Verbraucher ausweiten. Eine Stromsteuersenkung für Haushalte könnte laut Verivox die jährlichen Stromkosten um rund sieben Prozent reduzieren. Die Finanzierung bleibt umstritten. Eine Stromsteuersenkung für Haushalte würde bei 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch nach Unternehmensangaben von Verivox rund 93 Euro jährlich sparen. Für private Haushalte insgesamt berechnet das Vergleichsportal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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