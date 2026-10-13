DJ AUKTION/Bundesobligation deutlich unterzeichnet
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2031 um 3,352 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei blieben die Gebote klar unter dem avisierten Emissionsvolumen. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (die Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 22. September):
=== Emission 2,90%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 8. Oktober 2031 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,607 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,352 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,648 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,1 (1,2) Durchschnittsrend. 3,22% (3,28%) Durchschnittskurs 98,54 (98,24) Mindestkurs 98,52 (98,23) Wertstellung 15. Oktober 2026 ===
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October 13, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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