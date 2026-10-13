Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
35 Millionen C$ Einsatz gegenüber 13 Millionen C$ erwartetem Gewinn für 2027
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
13.10.2026 12:27 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bundesobligation deutlich unterzeichnet

DJ AUKTION/Bundesobligation deutlich unterzeichnet

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2031 um 3,352 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei blieben die Gebote klar unter dem avisierten Emissionsvolumen. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (die Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 22. September): 

=== 
Emission      2,90%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 8. Oktober 2031 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   3,607 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,352 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  1,648 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,1   (1,2) 
Durchschnittsrend. 3,22%  (3,28%) 
Durchschnittskurs  98,54  (98,24) 
Mindestkurs     98,52  (98,23) 
Wertstellung    15. Oktober 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.