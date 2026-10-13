Bad Wildungen (ots) -Der Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz lädt für Donnerstag, den 12. November 2026, zum 16. Möbel- und Innenausbautag in den Ingelheimer Winzerkeller ein. Das denkmalgeschützte Gebäude von 1904 geht auf die 1901 gegründete Nieder-Ingelheimer Winzergenossenschaft zurück und beherbergt heute unter anderem ein modernes Tagungszentrum. Eingeladen sind Inhaberinnen und Inhaber, Führungs- und Fachkräfte aus dem Tischlerhandwerk. Der Tag verbindet vier Fachvorträge und eine Podiumsdiskussion mit einem Ausstellerbereich und ausgiebig Zeit für Gespräche - die Tagung beginnt um 8:30 Uhr und endet gegen 17:00 Uhr.Von Materialwirkung bis PreisanpassungDen fachlichen Auftakt macht um 9:15 Uhr Hannes Bäuerle, Gründer von raumprobe und Materialkurator. Unter dem Titel "Materialpassion - Warum Materialien Emotionen auslösen" zeigt er anhand von Materialbeispielen und Originalmustern, wie Haptik, Farbe und Struktur zu überzeugenden Gestaltungselementen werden.Rechtlich wird es um 11:30 Uhr: Prof. Dr. Wolfgang Weller, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Partner der Koblenzer Sozietät Dr. Caspers, Mock und Partner und Honorarprofessor an der Universität Kassel, behandelt Ansprüche auf Preisanpassung bei Bauzeitverzögerungen. Bauzeitverschiebungen sind nie kostenneutral - die Frage ist, ob und wie eine Anpassung der vereinbarten Preise verlangt und durchgesetzt werden kann. Ein Thema, das in der aktuellen Auftragslage viele Betriebe unmittelbar betrifft.Digitalisierung mit AugenmaßAm Nachmittag stehen zwei Vorträge zur betrieblichen Weiterentwicklung auf dem Programm. Jochen Paul, Inhaber von JPC-Wood, spricht ab 14:00 Uhr über die "Smarte Werkstatt" und darum, wie sich Betriebseinrichtung, Organisation und Digitalisierung Schritt für Schritt weiterentwickeln lassen. Sein Ausgangspunkt: Erfolgreiche Digitalisierung beginnt nicht mit Software, sondern mit guten Prozessen - erst optimieren, dann digitalisieren.Daran schließt um 15:30 Uhr Florian Michels an, Organisations- und KI-Berater der setaro GmbH. Er zeigt anhand konkreter Beispiele, wie Mitarbeitende im Handwerk KI-Lösungen für ihre eigenen Abläufe entwickeln - etwa für Zeiterfassung, interne Kommunikation oder Angebotserstellung - und wann Automatisierung oder ein digitaler Mitarbeiter der nächste sinnvolle Schritt ist.Gewinne steigern, Verluste vermeidenZum Abschluss kommt ab 16:15 Uhr eine Runde aus Praxis und Beratung zusammen. Sie geht der Frage nach, wo im Tischlerbetrieb Zeit, Geld und Ertrag verloren gehen, welche wirtschaftlichen Stellschrauben den größten Unterschied machen - und wo Betriebe an den falschen Stellen optimieren. Auf dem Podium sitzen Jochen Paul, Florian Michels und Maik Rönnefarth, Inhaber der Schreinerei Rönnefarth. Die Moderation übernimmt Tobias Wiesing vom Fachverband, der auch durch das übrige Tagesprogramm führt.Ausstellerbereich und NetzwerkenBegleitend präsentieren sich Branchenpartner in einem Ausstellerbereich; zwei feste Programmpunkte sind für Kurzpräsentationen der Aussteller reserviert. Zwischen den Vorträgen ist bewusst Zeit für Imbiss, Mittagessen und Gespräche eingeplant - sowohl für den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen als auch für neue Geschäftskontakte.AnmeldungDie Teilnahmegebühr beträgt 160,00 Euro für Verbandsmitglieder und 220,00 Euro für Nicht-Mitglieder, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.AnsprechpartnerTobias WiesingBetriebstechnischer BeraterFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzTelefon: 05621 7919-73wiesing@leben-raum-gestaltung.dePressekontakt:Gero JentzschBereichsleiter KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzLandesinnungsverband für das Tischler- und Bestatter-Handwerk sowie MontagegewerbeAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 05621 7919-71Fax: 05621 7919-89E-Mail: jentzsch@leben-raum-gestaltung.deOriginal-Content von: Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159532/6370239