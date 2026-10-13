Nürnberg - Der Nürnberger Flughafen ist am Dienstagmittag wegen eines Polizeieinsatzes für den Flugverkehr gesperrt worden. Aufgrund einer "Luftnotlage" sei der Flugbetrieb derzeit eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber mit. Weitere Informationen wurden zunächst nicht genannt.
Bereits am frühen Dienstagmorgen war es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg gekommen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr hatten drei Piloten während des jeweiligen Lande- oder Startvorgangs unabhängig voneinander die Sichtung eines Objekts gemeldet, bei dem es sich möglichweise um eine Drohne gehandelt haben könnte. Im Anschluss kam es zu temporären Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.
Die durchgeführten Maßnahmen, bei welchen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten zunächst nicht zur Verifizierung des gemeldeten Objekts. Die Ermittlungen dauerten noch an.
Bereits am frühen Dienstagmorgen war es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg gekommen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr hatten drei Piloten während des jeweiligen Lande- oder Startvorgangs unabhängig voneinander die Sichtung eines Objekts gemeldet, bei dem es sich möglichweise um eine Drohne gehandelt haben könnte. Im Anschluss kam es zu temporären Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.
Die durchgeführten Maßnahmen, bei welchen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten zunächst nicht zur Verifizierung des gemeldeten Objekts. Die Ermittlungen dauerten noch an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur