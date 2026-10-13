Köln (ots) -Damit Beschäftigte im Arbeitsalltag sicher handeln, müssen sie Gefährdungen verstehen und Schutzmaßnahmen praktisch einüben. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) empfiehlt Unternehmen deshalb, Arbeitsschutz erlebbar zu machen - über klassische Unterweisungen hinaus.Arbeitssicherheit lebt von Wissen, vor allem aber von der Umsetzung im Arbeitsalltag. Unternehmen investieren viel Zeit in Unterweisungen und Schulungen. Entscheidend ist jedoch, dass Beschäftigte das Gelernte verstehen, behalten und im Arbeitsalltag sicher anwenden.Die BG ETEM empfiehlt Unternehmen deshalb, Beschäftigte selbst aktiv werden zu lassen. Praxisübungen, realitätsnahe Szenarien und interaktive Formate können dazu beitragen, Gefährdungen besser zu verstehen und Schutzmaßnahmen sicher anzuwenden. Wer Risiken selbst erlebt oder Handlungsabläufe praktisch trainiert, behält die Inhalte häufig nachhaltiger im Gedächtnis als nach einer klassischen Präsentation.Lernen durch eigenes ErlebenPraxisnahe Übungen ermöglichen es Beschäftigten, die Folgen unsicheren Handelns unmittelbar nachzuvollziehen und sichere Arbeitsweisen einzuüben. Das kann beispielsweise die Rettung aus engen Räumen, sicheres Arbeiten in der Höhe oder der richtige Umgang mit typischen Gefährdungen im eigenen Arbeitsbereich sein.Wichtig ist dabei, dass die Übungen einen konkreten Bezug zur betrieblichen Praxis haben. Beschäftigte kennen die Anforderungen und Herausforderungen ihres Arbeitsalltags am besten. Werden sie in die Planung entsprechender Formate eingebunden, entstehen häufig besonders praxisgerechte Lösungen.Sicherheitskultur gemeinsam stärkenAuch über Pflicht-Termine hinaus können Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeitssicherheit regelmäßig trainieren: zum Beispiel mit Aktionstagen und Praxistrainings außer der Reihe.Die BG ETEM unterstützt Betriebe jeder Größe dabei, solche Präventionsveranstaltungen zu planen und mit Leben zu füllen - sowohl durch Beratung als auch durch ausleihbare Aktionsmedien. Mit ihnen lassen sich verschiedene Aspekte von Arbeitssicherheit anschaulich vermitteln und praktisch erproben. Das Angebot reicht von einem Ladungssicherungsmodell über Brillen, die einen Alkohol- oder Drogenrausch simulieren, bis hin zu Fahrsicherheitsseminaren für Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer. Unter www.aktionsmedien-bgetem.de können Unternehmen sich über alle Angebote informieren und Medien ausleihen.Führungskräfte als VorbilderFührungskräfte spielen eine zentrale Rolle im Arbeitsschutz - und somit auch bei Aktionen rund um sicheres Arbeiten. Wer Präventionsangebote sichtbar unterstützt und selbst an Übungen teilnimmt, wird seiner Vorbildrolle gerecht und setzt wichtige Signale.Ebenso wichtig ist es, vermittelte Themen nach einem Aktionstag nicht wieder aus dem Blick zu verlieren. Regelmäßige Gespräche in Teams, die Auswertung von Praxisbeispielen sowie wiederkehrende Sicherheitsimpulse helfen dabei, das Gelernte langfristig präsent zu halten.Podcast mit PraxisbeispielWie sich Arbeitsschutz besonders praxisnah vermitteln lässt, zeigt die neue Folge von "Ganz sicher", dem Podcast der BG ETEM für Menschen mit Verantwortung. Moderatorin Katrin Degenhardt spricht mit Mathias Kütten, leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit der VSE-Gruppe.Der saarländische Energieversorger hat eigene Praxistage zur Arbeitssicherheit entwickelt. Beschäftigte durchlaufen dabei verschiedene Stationen, an denen sie typische Gefährdungen aus ihrem Arbeitsalltag erleben und geeignete Schutzmaßnahmen trainieren. Die Folge gibt Einblicke in die Planung solcher Aktionstage, zeigt Beispiele aus der Praxis und liefert Anregungen für Unternehmen, die Arbeitsschutz nachhaltig verankern möchten.Der Podcast ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/view) zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Nach der Theorie: Praxistage Arbeitssicherheit" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-57-nach-der-theorie-praxistage-arbeitssicherheit/view).Unter www.aktionsmedien-bgetem.de können Unternehmen sich über alle Angebote informieren und Medien ausleihen.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/6370261