Baden-Baden - Die versicherten Schäden aus dem schweren Hagelereignis in der Schweiz von Ende August werden vom Rückversicherer Swiss Re auf rund 1,7 Milliarden Franken beziffert. Extremwetter werde zunehmend ein Treiber von Katastrophenereignisse auch in Europa, stellt der Konzern fest. Das schwere Hagelereignis in der Schweiz habe sich in einem relativ dicht besiedelten Gebiet ereignet, sagte Leopold Camara, Leiter Rückversicherung für Nord-, Zentral- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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